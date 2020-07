PRESUDA ZA UBISTVO ISPRED CRKVE U VRANIĆU: Marku Petkoviću 17 godina zatvora!

BEOGRAD - Marko Petković osuđen je danas pred Višim sudom u Beogradu na 17 godina zatvora zbog toga što je 2015. u dvorištu crkve u Vranić nožem ubio Sašu Joksića, jer ga je navodno upozorio da ne mokri na tom mestu.

Petković je, podsetimo, bio u bekstvu i uhapšen je u februaru ove godine u Aranđelovcu.

- Olakšavajuća okolnost je to što ste u vreme zločina bili mlađa punoletna osoba, kao i to što do sada niste osuđivani. U odbrani ste tvrdi da ste to učinili u samoodbrani, ali to ne proizilazi iz iskaza svedoka. Nadamo se da će ova presuda uticati da se ovakva krivična dela više ne ponavljaju - rekao je u obrazloženju presude sudija Aleksandar Trešnjev.

