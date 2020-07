TEGOM SMRSKALA GLAVU LJUBAVNIKU: Čula se vriska i lomnjava! Jezivi detalji stravičnog zločina u centru Beograda! FOTO

Crnogorska državljanka Sanja Radojičić (27) uhapšena je u stanu u Deligradskoj ulici u centru Beograda zbog sumnje da je juče ujutru udarcima tegom ubila svog partnera Aleksandra Obadića (51). Zločin se desio oko osam sati, a prethodila mu je žestoka svađa.

- Sumnja se da su Radojičićeva i Obadić, koji su navodno bili u ljubavnoj vezi, prethodne noći zajedno pili i koristili narkotike, pa su se posvađali i žestoko potukli. Posle gađanja stvarima i makljaže, ona je dograbila teg za vežbanje i udarila Aleksandra njime u glavu - kaže izvor

- Posle zločina izašla je na terasu i sva krvava dozivala pomoć. Vikala je da se zaključala u stanu i da je izgubila ključeve. Prolaznici su tada pozvali vatrogasce i Hitnu pomoć, a kada su obili vrata, zatekli su mrtvog čoveka sa povredama po glavi i telu. U stanu su nađeni i tragovi narkotika, pa se proverava da li su Radojičićeva i Obadić konzumirali kokain pre svađe.

Vrata stana u kome se zločin dogodio juče su bila zapečaćena, a komšinica koja živi na spratu ispod kaže da je od rane zore čula svađu.

- Čula sam dreku i pomeranje stvari, zvučalo je kao da se gađaju predmetima. Devojka je vrištala i cičala, ali nisam mogla ni da naslutim šta se dešava. Ubrzo nakon toga sam izašla, a kada sam se vratila, bilo je mnogo policije.

Mislili da joj je svekar

Obadić i Radojičićeva su, navodno, u zgradi živeli kao podstanari, a komšije ih nisu poznavale. - Nedavno su se doselili, on je tu živeo, a tu devojku smo viđali kako ponekad dolazi s mlađim muškarcem. Iznenađeni smo što joj je Aleksandar bio dečko, jer smo mislili da je on otac njenog momka. Tokom uviđaja sam čuo da je on prvi napao devojku - rekao je komšija.