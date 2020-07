OGLASIO SE DOKTOR KOGA JE NAPAO ČEDA JOVANOVIĆ: Stajao sam sa njegovim vozačem, izašao je iz kola i počeo da me bije

Vlasnik Klinike za fizikalnu terapiju "Fizio centar" D.I., koga je danas reketom napao političar Čedomir Jovanović, tvrdi da ga je lider LDP napao bez razloga.

"Stajao sam sa vozačem Čedomira Jovanovića i pričao, kada je on izašao iz automobila i bez razloga počeo da me udara reketom po telu. A onda je besno krenuo prema kolima, seo i otišao. Bio sam u šoku ne znam zašto me je napao niti koji je razlog ", ispričao je on.

Na licu mesta bilo je još nekoliko ljudi koji su probali da ih razdvoje, ali je navodno Jovanović seo u auto i otišao nakon incidenta.

(Kurir.rs/Novosti.rs)

Kurir