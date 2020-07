SAMO SAM SE BRANILA, UBIO BI ME DA NISAM: Osumnjičena za zločin na Slaviji tvrdi ON ME JE PRVI NAPAO I NASTAO JE HAOS

Posvađali smo se. Ne mogu da se setim oko čega. Ne sećam se većeg dela večeri. On me je prvi napao i nastao je haos. Ne znam šta smo sve jedno na drugo bacili. Samo sam se branila, ubio bi me da nisam.

Ovo je navodno nakon hapšenja rekla Sanja R. (27), državljanka Crne Gore, osumnjičena da je u subotu ujutru u stanu u Deligradskoj ulici u Beogradu ubila svog dečka Aleksandra Obadića (51).

foto: Shutterstock

Razbijena glava

Podsetimo, zločin je otkriven oko osam sati, kada je krvava Sanja izašla na terasu stana na Slaviji i počela da doziva pomoć, govoreći da je ostala zaključana.

- Vatrogasci su razvalili vrata i mrtav muškarac je zatečen u lokvi krvi i sa razbijenom glavom. Devojka je bila prilično konfuzna i na kraju je rekla da je u samoodbrani udarila Aleksandra tegom za vežbanje u glavu. Inače, taj teg je nađen u stanu i težak je oko pet kilograma - kaže izvor i dodaje da se pretpostavlja da je svađi i ubistvu kumovao alkohol, ali i narkotici.

- Sumnja se da su Obadić i njegova 24 godine mlađa partnerka konzumirali drogu i žestoka pića. U stanu su nađeni tragovi opijata, ali i alkohol. Osumnjičena tvrdi da se ne seća jasno šta je bio povod za svađu, moguće da je ljubomora ili nešto u vezi s narkoticima - kaže sagovornik iz istrage. Kako smo već pisali, stanari zgrade u Deligradskoj ulici kažu da su u subotu čuli svađu iz stana na sedmom spratu, u kom je ubijeni živeo kao podstanar.

Poznat policiji

- On je odranije poznat policiji. Moguće je da je prvi nasrnuo na devojku, jer nije bio baš sladak. Pre ubistva iz stana su dopirali ženski krici, muške nismo zapazili. Čula se lomljava, kao da neko baca nešto unutra - ispričale su komšije i dodale da su osumnjičenu Sanju R. viđali prethodnih dana u zgradi.

- Kod Aleksandra je dolazila nekoliko puta, ali s jednim mlađim muškarcem. Mi nismo znali da je ona u vezi sa Aleksandrom, jer je dosta mlađa od njega. Možda je tu dolazila po narkotike, ko će ga znati - rekao je komšija.

foto: Jelena Rafailović

Telo na obdukciji, udarac tegom koban?

Telo Aleksandra Obadića preneto je na Institut za sudsku medicinu, gde će biti utvrđen tačan uzrok smrti.

- Utvrdiće se da li je udarac tegom u glavu bio smrtonosan ili je reč o nečemu drugom - kaže izvor iz istrage.

(Kurir.rs/J. R./foto:J. R.)

Kurir