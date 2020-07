KURIR EKSKLUZIVNO SAZNAJE! PREDALI SE OSUMNJIČENI ZA UBISTVO BORIVOJA SIMOVIĆA: U policiju došli u pratnji advokata

Beogradskoj policiji danas su se predala trojica mladića koji se dovode u vezu sa ubistvom Borivoja Simovića (30) na Senjaku.

Kako Kurir eskluzivno saznaje I. V., M. M. i A. N. u policiju su došli u pratnji adokata.

Borivoje Simović, podsetimo, ubijen je 25. juna oko 22.30. Istražitelji su odmah došli do podataka da se on kobne večeri sastao sa nekoliko osoba, kao i da je došlo do svađe a potom i pucnjave. Posle pucnjave, Simović je privatnim automobilom prebačen u Urgentni centar, ali su lekari mogli samo da konstatuju smrt.

- Policija je odmah sa lica mesta uzela snimke sa sigurnosnih kamera kao i čaure pronađene na licu mesta. Takođe, pronađen je i jedan pištolj - rekao je izvor iz istrage.

Podsetimo, spekulisao se da je pozadina obračuna na Senjaku navijačko-krimialni obračun, ali su rođaci ubijenog tvrdili da on nije kriminalac već da je "ubijen iz ljubomore".

Ubijeni je, prema nezvaničnim informacijama imao kriminalni dosiije zbog napada na policiju i nedozvoljeno držanje oružja.

(Kurir.rs/J. S. foto Zorana Jevtić, Printscreen)

Kurir