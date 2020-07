PESNIČILI SU SE DOK OSTOJIĆ NIJE PREMINUO: Presuda staklorescu za ubistvo pekara 30. jula

Viši sud objaviće 30. jula prvostepenu presudu staklorescu iz Resavske ulice u Beogradu Filipu Gavranoviću, povodom optužžbi za ubistvo komšije pekara Nikole Ostojića u novembru 2017. godine.

Danas je okončano izlaganje završnih reči tužžilaštva i odbrane, kao i punomoćnika porodice ubijenog.

Gavranović je na početku suđenja u julu 2018. godine priznao da je ubio Ostojića i rekao da se kaje.

On je navodno sa Ostojićem bio komšija i dobar prijatelj, a kobne večeri su pili i došlo je do svađe, a potom i do tuče.

Pesničili su se dok Ostojić nije preminuo.

Sutradan je Gavranović zajedno sa suprugom ubijenog otišao da prijavi njegov nestanak policiji.

Beživotno telo Ostojića pronađeno je dva dana posle prijavljenog nestanka u Gavranovićevoj staklorezačkoj radnji.

Telo je bilo sakriveno, pokriveno tepisima i folijama. Gavranović se tereti za krivično delo teško ubistvo iz koristoljublja, za koje je zaprećena kazna od 10 do 40 godina zatvora.

