UZNEMIRUJUĆE! POGINUO MLADIĆ NA PUTU DO DEVOJKE Deda ugledao prizor: Šta se ovo dogodi? Ljudi, šta je ovo? (FOTO)

U teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila sinoć oko 19:30 na putu Šabac – Sremska Mitrovica poginuo jer vozac motocikla marke ''Suzuki'', R. P. (22) iz Drenovca.

Vozač motocikla se kretao iz pravca Sremske Mitrovice ka Šapcu i najverovatnije, zbog neprilagođene brzine, udario u zadnji deo traktora ''IMT 539'' za koji je bila zakačena prskalica, kojim je u istom smeru upravljao A. M. (48 ) iz Drenovca.

Nesrećni mladić krenuo je kod devojke u susedno selo, kada se zakucao u traktor kojim je upravljao njegov komšija. Život je izgubio nekoliko kilometara od svoje kuće. Hitna pomoć stigla je za nekoliko minuta, ali je ekipa na licu mesta mogla samo da konstatuje smrt.

Na mesto nesreće ubrzo su stigli roditelji, familija i prijatelji. Okupljeni meštani zanemeli su pred stravičnim prizorom.

U kanalu, pored motora ležalo je beživotno telo mladića.

-To je moj najstariji unuk od kćerke. Umesto da ga ženim, ja ga sahranjujem. Lepo sam mu govorio da vozi pažljivo, da se smiri, ali on me nije slušao – priča deda kroz suze.

Svi su bili u šoku od prizora koji su zatekli.

-Oni su naše komšije. Strašno je ovo što se desilo, da se tako ugasi jedan mladi život – priča jedan od komšija.

Pretpostavlja se da je uzrok nesreće neprilagođena brzina. Nesrećno preminuli mladić udario je motorom u zadnji deo traktora za koji je bila zakačena prskalica.

Traktorom je upravljao komšija ove porodice i vraćao se sa njive. Od siline udarca motor je završio u kanalu.

Deda zapomagao kraj puta

U koloni dugoj nekoliko stotina metara, sa strane se parkirao i deda po majci nesrećno preminulog mladića, i dalje u neverici.

-Šta ja ljudi sad da uradim, šta da kažem? Šta se ovo dogodi? – zapomagao je čovek u čiji traktor je udario motociklista.

Saobraćaj na ovoj deonici duže od sat odvijao se samo jednom trakom.

