ROSIĆIMA PO DVE GODINE ZATVORA: Osuđeni za krijumčarenje tehničke robe uz pomoć carinika

Apelacioni sud u Beogradu pravosnažno je osudio na po dve godine zatvora i novčanu kaznu od po pola miliona dinara Dragana i Radeta Rosića zbog organizovanog krijumčarenja televizora i druge tehničke robe iz Mađarske i Slovačke u Srbiju preko graničnog prelaza Horgoš u saradnji sa carinskim službenicima.

Ovom odlukom, koja je objavljena na sajtu suda, potvrđena je prvostepena presuda Specijalnog suda u odnosu na njih dvojicu, kao i u odnosu na dvojicu, sada pravosnažno, oslobođene od optužbi za krijumčarenje - Milošu Andriću i Draganu Miliću.

Apelacioni sud je smanjio kaznu Stevanu Popoviću i osudio ga na 10 meseci zatvora i novčanu kaznu od 200.000 dinara.

Carinskom službeniku Leonardu Hadžimušoviću je preinačio osuđujuću presudu i pravosnažno ga oslobodio od optužbi.

Republika Srbija je preinčenim delom presude upućena da odštetni zahtev ostvaruje u parnici.

Dragan i Rade Rosić su osuđeni jer su od februara meseca 2013. godine u Čurugu, organizovali kriminalnu grupu radi krijumčarenja koja je delovala do kraja 2014. godine.

Oni su u Mađarskoj i Slovačkoj kupovali televizijske aparate i drugu tehničku robu na svoje ime, kao i na ime drugih lica, i prenosili do magacinskog prostora i to do pijace "Virag" u blizini granicnog prelaza Horgoš.

Robu su neocarinjenu prenosili preko granice i potom je prodavali u Srbiji.

(Kurir.rs/Tanjug)

