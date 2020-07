PRETIO DA ĆE ME SEĆI NA KOMADE I POJESTI: Ivana Buha optužila, ČUME joj uzvratio: Ona je psihopata, samo ređa ljubavnike

Prvi svedok saradnik u istoriji srpskog pravosuđa Ljubiša Buha Čume juče je u sudnici Prvog osnovnog suda u Beogradu bivšu suprugu Ivanu Buhu optužio da je lažov i da mu je rodila dete samo zbog novca, a ona je njemu uzvratila rečima da je "psihopata koji je pretio da će da je iseče na komade i pojede, čim detet poraste".

Bivši supružnici, koji su zaratili pre nešto više od pet godina kada je Ivana Čumeta optužila da joj je poklonio ukradeni ferari, ali i da je pretio njoj i pripadnicima njenog policijskog obezbeđenja, zbog čega je on bio osuđen na četiri godine i osam meseci, žestoke optužbe razmenjivali su u postupku koji je pokrenut protiv nje zbog lažnog svedočenja na suđenju bivšem partneru.

foto: Ana Paunković

- Na osnovu tih njenih lažnih optužbi ja sam bio osuđen i u zatvoru sam proveo četiri godine i osam meseci. Sve je lagala da bi me okarakterisala kao bolesika, a sud je verovao njoj i to na reč - smireno je, na početku jučerašnjeg suđenja rekao Čume, tvrdeći da mu je Ivana tražila milion evra da ga lažno ne optuži!

- Sada ću da vam kažem kakva je to osoba. Ja sam dobio starateljstvo nad detetom, a bio sam u zatvoru četiri godine i osam meseci! Njoj je Centar za socijalni rad oduzeo dete, ovo Vam kažem samo da biste znali kakva je. Ona je losa osoba, loš čovek. Dok sam bio u zatvoru, isekla mi je sef u kući - optužio je on bivšu ženu i dodao da mu je sada jasno zbog čega je sve to uradila:

- Bila je sa mnom samo zbog para, udala je zbog para i dete mi je samo zbog mog novca rodila, a onda me strpala u zatvor da bi mi ga uzela! Ja sam odrobijao svoje, ali zbog čega? Zbog njenih lažnih optužbi - rekao je Čume, na šta ga je sudija pitala zašto to nije rešio sa sopstvenom ženom:

- Kako da rešim bilo šta sa osobom koja je i dete rodila zbog novca! - odgovorio je on.

Razvedeni Moja penzija je 264 dinara Ljubiša Buha Čume na samom početku suđenja rekao je da nije u zavadi sa bivšom suprugom, ali da ne razgovaraju već godinama. - Ne razgovaramo zbog svega ovoga, zato što je sve što je rekla dok mi se sudilo bila laž! Sve je lažno svedočila! - rekao je on. Iznoseći lične podatke rekao je da i dalje živi u Surčinu, da je ćerka koju ima iz braka sa Ivanom kod njega, ali da je u penziji i da mu je mesečno primanje 264 dinara.

Međutim, ni bivša supruga nije mu ostala dužna pa ga je optužila da je psihopata i da mu je lično davala terapiju za paranoidnu šizofreniju:

foto: Ana Paunković

- Jeste li mi pretili da ćete me seći na komade, da ćete mi vaditi bubrege na živo, peći a onda me pojesti, i da ću kukati, vrištati i moliti, ali čim dete malo poraste? Zamislite tog psihopatu! Ima svedoka za to - pitala je Ivana bivšeg supruga, obraćajući mu se sa "Vi".

- Ne, nikada, možda ima novog ljubavnika koji će to sada da posvedoči. Ovo sada priča samo da bi joj se produžilo da ima i dalje policijsko obezbeđenje, ima sada novog ljubavnika u jedinici, samo ih ređa - odgovorio joj je on aludirajući na to što je i tokom suđenja njemu tvrdio da je policajac iz njenog obezbeđenja kog je navodno napao zapravo bio njen ljubavnik.

- Pitanje je dana kada ćeš opet u zatvor, ja ću da te stpam - odgovorila mu je ona tokom rasprave koju je prekinula suđenje i zakazala sledeće za septembar.

(Kurir.rs /Jelena Spasić/foto Ana Paunković)

