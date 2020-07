PIJANI MILOJKO PANTIĆ UMALO ZGAZIO DECU NA ŠETALIŠTU: Čudom ih nije pokosio, a onda tražio od njih DA MU GURAJU AUTO!

Sportski komentator Milojko Pantić (73) vozio je sa 1,6 promila alkohola u krvi "ford fokus" kada je preksinoć uleteo u pešačku zonu u centru Pećinaca. Kako Kurir saznaje, Milojko je potom izašao iz automobila i rekao okupljenoj deci i šetačima koje umalo nije pregazio: "Hajde da me malo pogurate, da siđem odavde"!

Podsetimo, poznati novinar prošle godine takođe je vozio pijan, i to suprotnom trakom Brankovog mosta u Beogradu! Srećom, u oba slučaja nije bilo stradalih.

Zakucao se u binu

Nesvakidašnja saobraćajna nezgoda desila se u ponedeljak oko 22 sata, a s njim je bio prijatelj, koji nije povređen.

- Pantić se kretao Školskom ulicom u Pećincima i prilikom dolaska na raskrsnicu sa ulicama Posavskog odreda i Braće Krstić nastavio kretanje vozilom pravo, sleteo s puta i popeo se bedemom na betonsku binu u pešačkoj zoni. Srećom, tu se zaustavio, a od siline udarca otvorila mu se hauba. Pantiću je urađen alko-test, koji je pokazao da ima 1,61 promil alkohola u krvi - naveo je izvor Kurira i dodao:

- On je odveden u policijsku stanicu, gde je proveo 12 sati na trežnjenju, a nakon toga je sproveden kod sudije za prekršaje u Rumi, gde mu je izrečena kazna od 120.000 dinara, 16 kaznenih poena i 10 meseci zabrane upravljanja motornim vozilom - rekao je naš sagovornik.

Meštani Pećinaca koji žive u blizini kažu da su bili ispred kuće kada je nešto lupilo.

- U sledećem trenutku video sam automobil koji je bio na bini. Verovatno je išao brzo jer je ovde dozvoljeno 40 kilometara na sat, pa i sporije voze ljudi jer je tu škola i uvek ima mnogo dece, tu organizujemo i razne proslave - priča jedan od meštana.

Umalo tragedija

Prema njegovim rečima, iznenadio se kada je prepoznao Pantića, koji je izašao iz slupanog auta.

- Delovao je kao da je popio, ali u tom trenutku nisam bio siguran. Deca koja su bila u blizini rekla su mi da im je tražio da mu pomognu. Rekao im je: "Hajde da me malo pogurate, da siđem odavde" - priča naš sagovornik.

On dodaje da je Pantić imao ludu sreću da nikog nije ubio.

- Tu stalno ima dece koja sede na tom betonu ili se igraju kod bine. Komšija, koji ima malog unuka, bio je na svega nekoliko metara od tih stepenica. Kada je Pantić naleteo, sledio se od straha - priča meštanin.

Pokušali smo da stupimo u kontakt s poznatim komentatorom, ali se on nije javio.

Prošle godine vozio sa 1,7 promila Pa šta, nikog nisam ubio! Podsetimo da je Pantić prošle godine u maju takođe upravljao automobilom pijan, a tada mu je alko-testom izmereno više od 1,7 promila alkohola u krvi, a od policije je bežao suprotnom trakom Brankovog mosta. Tada je izlazeći sa trežnjenja ispred policijske stanice novinarki Kurira rekao: "Pa šta, nisam nikoga ubio. Pišite da sam kreten!"

Damir Okanović

Maksimalna kazna

Damir Okanović iz Direkcije za bezbednost objašnjava da zakon određuje da je vozač koji ima između 1,61 i dva promila u stanju veoma teške alkoholisanosti.

- Ukoliko vozač u takvom stanju izazove saobraćajnu nezgodu, predviđena je kazna zatvora od 45 do 60 dana ili novčana kazna od 120.000 do 150.000 dinara. Vozaču se takođe izriče i zabrana upravljanja od 10 do 12 meseci i 16 kaznenih poena. Ako vozač već ima upisane kaznene poene, to znači da će mu vozačka dozvola biti oduzeta sve dok ne prođe odgovarajući kurs - objasnio je Okanović.

