BIZARNO: Naručio ubistvo Srbina, pa organizovao sebi sahranu!

Ernandes Oliveira de Silva (36), za koga se veruje da je naručio ubistvo Zaječarca Marjana Jocića, nameravao je da izbegne hapšenje tako što je lažirao svoju smrt u Asunsionu, glavnom gradu Paragvaja, prenosi list Ultima ora.

Podsetimo, Jocić je pronađen mrtav u Brazilu u maju ove godine u blizini Plavog jezera, a osumnjičeni za zločin, hrvatski državaljanin Luka Marić (28), uhapšen je prošle nedelje.

žrtva Zaječarac Jocić foto: Banda B

- Sumnja se da je Silva, koji je navodno vođa bande kojoj je pripadao pokojni Jocić, uz pomoć zaposlenih u opštini nabavio izvod iz knjige umrlih u kome stoji da je preminuo 22. juna usled gušenja i zastoja rada srca - navode mediji. - Koliko je daleko otišao, govori i činjenica da je Silva sam sebi organizovao sahranu, platio je, postavio i spomenik, ali i u novinama dao čitulju. On je, međutim, razotkriven prošlog petka, kada je uhapšen u Kanelonesu, gradiću kraj Montevidea u Urugvaju, sa dokumentima koja su glasila na ime Ruan Kortes de Silva - prenose mediji i dodaju da je De Silva identifikovan na osnovu fotografija i otisaka prstiju.

foto: Printscreen Interpol

Istraga u opštini

U opštini u kojoj je izdata umrlica sprovedena je interna istraga. - Jedan zaposleni je potpisao dokument, ali službenik koji se tereti da je izdao papir nije smrt zaveo u knjigama, pa se sumnja da je potpis falsifikovan. De Silva se inače nalazi na Interpolovoj poternici, na teret mu se stavljaju tri ubistva, ali i trgovina drogom. - Sumnjiči se za ubistvo bivšeg policajca Samira Skandara i golmana Alvarija de Paula Silve u novembru 2019, ali i da je naručio ubistvo Jocića. Navodno, on je Samiru naredio da otme i ubije čoveka zvanog Ptica Trkačica, ali on to nije uradio. Posle toga je navodno angažovao Jocića da likvidira Samira i Alvarija - navode lokalni mediji.

Leš u kamenolomu

Podsetimo, Jocićev leš našla je jedna meštanka u kamenolomu kod Plavog jezera, s ranama koje su nastale usled pucanja iz pištolja. Brazilski mediji su naveli da je pored njega nađen srpski pasoš. Ronioci su u jezeru našli i kola kojima se on navodno dovezao. Inspektor Tijago Dantas rekao je da se na osnovu pasoša može zaključiti da je Jocić često dolazio u Brazil. - U proteklih 10 godina dolazio je u Brazil i vraćao se u svoju zemlju šest puta. Ne znamo da li su ta putovanja bila poslovna ili turistička .

Bili u istom klanu Osumnjičeni uhapšen u taksiju Luka Marić uhapšen je pre nekoliko dana u Brazilu zbog sumnje da je učestvovao u ubistvu Jocića. Za njim je inače bila raspisana Interpolova poternica jer je navodno bio član međunarodne kriminalne bande koja se sumnjiči za šverc droge i ubistva, a čiji je član bio i Jocić. - Lociran je u taksiju u Sao Paulu, a kod njega u rancu nađeno je 9.400 dolara i kune, kao i mapa i dva telefona.

(Kurir.rs/ Jelena Ivić, Foto BandaB)

Kurir