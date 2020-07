PALA TROJICA OSUMNJIČENIH ZBOG LIKVIDACIJE KOŽARA I HADŽIĆA NA KRFU: Lažni Česi i Hrvati izrešetali škaljarce!?

Grčka policija privela je tri osobe za koje se veruje da su povezane sa ubistvom Baranina Alana Kožara i Damira Hadžića, piše podgorički Dan. Tela dva ubijena “škaljarca” pronašao je maser u vozilu ispred vile u kojoj su boravili, a, kako je istraga utvrdila, u njih je pucano kada su se vratili sa plaže.

Ubistvo istaknutih članova škaljarskog klana dogodilo se 23. jula na ostrvu Krf. Tela izrešetanih muškarac koji su dugo bili u bekstvu pronašao je maser koji je došao na zakazan termin ispred luksuzne vile u kojoj su Kožar i Hadžić boravili. Istraga je pokazala da su Kožar i Hadžić likvidirani sa više od 29 hitaca kada su se vratili sa plaže.

KORISTILI FALSIFIKOVANA DOKUMENTIMA: Kožar putovao kao Robert Bitenc, a Hadžić kao Martin Pospišek - https://t.co/0EncHPLcKG pic.twitter.com/N1TMNXJviO — Volim Podgoricu (@VOLIMPODGORICU) July 27, 2020

Kožar je u trenutku likvidacije kod sebe imao lažna dokumenta i putovao je sa pasošem Slovenije, pod imenom Robert Bitenc. Hadžić je takođe imao lažni pasoš i putavo je pod imenom Martin Pospišek.

Napadači, kojih je najmanje bilo dvoje, u njih su, iz automatskog oružja, ispalili po više od 10 hitaca u grudi u glavu. Prema pisanju lokalnih medija nakon toga su ih polili benzinom, ali nisu stigli da ih zapale.

Sve to jasno pokazuje da je u pitanju delo profesionalaca. Čak ni Kožar i Hadžić koji su u vozilu imali oružje nisu stigli da odreaguju i uzvrate napadačima.

Prema saznanjima EL.AS-a, to je novi udarac "crnogorske mafije", nakon prvobitnog udarca ubistva Stevana Stamatovića i Igora Dedovića u kafani u Vari.

Tim iz Odseka za ubistva iz Atine vršio je istragu na Krfu, a čeka se odgovor na zahtev Interpola o tome da li protiv njih postoji međunarodni nalog za hapšenje.

Dosadašnje informacije, kako objavljaju tamošnji mediji, govore o mogućem plaćenom ubistvu, s tim da su žrtve povezane sa slučajevima droge i ubistava.

Ko su ubijeni?

Prema pisanju srpskih medija, Hadžić je važio za osobu iz škaljarskog klana zaduženu za organizaciju ubistava. Hadžić je bio na Interpolovoj poternici zbog ubistva visokopozicioniranog pripadnika kavačkog klana Davorina Baltića u Beogradu početkom 2018. godine.

U aprilu 2010. godine Hadžić je uhapšen u Milanu, prilikom pokušaja izvršenja oružane pljačke blindiranog vozila za prevoz novca. Početkom 2012. godine ranjen je iz vatrenog oružja u kladionici u Užicu. Poslednjih godina odigrao je važnu ulogu u škaljarsko-kavačkom sukobu i jedini je, pored Mićka Vujovića i Koraća, ostao kao neko ko može da organizuje ubistva.

Za Baraninom Alanom Kožarom bila je raspisana međunarodna poternica zbog sumnje da je počinio krivično delo stvaranje kriminalne organizacije koja se sumnjiči za ubistvo Danilovgrađanina Slobodana Šaranovića.

Kožar je ranije osuđivan na kaznu zatvora od šest godina i 10 meseci zbog podmetanja tri eksplozivne naprave na gradilište hotela Splendid u Bečićima, kao i za pokušaj iznude na štetu biznismena Žarka Radulovića, suvlasnika. Nadležni su Kožara optuživali za učešće u ubistvu policijskog inspektora Slavoljuba Šćekića.

Policija je tragala za Kožarom kako bi bio saslušan u okviru istrage o ubistvu Jovana Klisića i ranjavanju Velizara Gardaševića u Baru.

Policija Kožara nije zvanično sumnjičila za to krivično delo, ali proveravalo se da li upravo on stoji iza tog ubistva, s obzirom na to da su njegovi saradnici osumnjičeni za planiranje atentata na Gardaševića krajem avgusta 2019. godine u restoranu Savoja.

