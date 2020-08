UKLETO SELO: Mladoženja koji se obesio uoči svadbe iz istog je mesta u kojem se nedavno dogodila UŽASNA TRAGEDIJA!

Selo Negosavlja u opštini Medveđa postaje ukleto mesto, zbog tragedija koje se dešavaju. Goran S. iz ovog mesta obesio se u ponedeljak u tuš kabini hotelske sobe koju je iznajmio sa svojom verenicom sa kojom je uskoro trebalo da se venča. Nesrećni mladić je pre samoubistva u rodnom selu proveo nekoliko dana.

Pre malo više od godinu dana, u februaru 2019. godine meštane ovog sela zadesila je nezapamćena tragedija, kada je dvanaestogodišnji dečak izvršio samoubistvo u porodičnoj kući tako što je očevim pištoljem pucao sebi u usta. Dečak je ostavio i oproštajno pismo. Meštani Negosavlja su u potpunom šoku posle ovih tragedija.

Goran S. (39) je samo nekoliko sati nakon što je zaprosio devojku, u ponedeljak uveče izvršio samoubistvo u sobu jednog leskovačkog hotela u kom su trebali da odmore na putu za Beograd gde je radio.

- Na recepciji se prijavio u ponedeljak uveče sa ličnom kartom i u sobu je ušao s mladom ženskom osobom. Šta se među njima dešavalo, mi to ne znamo. Došla je policija, kao i Hitna pomoć, koja je konstatovala smrt - priča jedan od zaposlenih u hotelu.

Prema priči komšija, Goran je s budućom suprugom došao u petak u rodno Negoslavlje.

- Mladenci su s njegovim roditeljima kupili snaji belo zlato, nakit i sve što treba za veridbu. Bili su presrećni, tako su i delovali. U ponedeljak uveče trebalo je da se vrate u Beograd. Krenuli su iz sela, ali zašto su svratili u hotel, to sad nikom nije jasno. Možda je Goran bio umoran ili je sve isplanirao. Kada su se smestili u sobu, oko 22.45 poslao je verenicu do kola da uzme neke stvari. Kada je ona izašla, prvo je, navodno, pokušao kaišem od pantalona da se obesi o luster, pa on nije izdržao, potom je otišao u kupatilo i tu se obesio - priča jedna od komšinica i dodaje:

- Telo je našla verenica. Očajna je, ne zna šta je razlog. Sve su isplanirali, bili su srećni.. Goran, inače, već deset godina radi u Beogradu. Pričao nam je da je preduzimač i da nema ulice u Beogradu u kojoj nije podigao neku zgradu. Verenica mu je takođe iz Beograda - priča komšinica.

Ona dodaje da nije tačna informacija da se Goran posvađao s roditeljima.

- Tog dana su sve isplanirali, datum za veridbu, sve kupili... Trebalo je da naprave veridbu u restoranu u Medveđi uskoro, nisam sigurna da su tačan datum odredili. Naravno, i svadba je bila u planu. Krenuli su u Beograd zbog posla, roditelji se pozdravili s njima, sve je bilo kako treba. Eno ga mučeni otac kuka na sav glas da može da vrati vreme. Kaže: „Da sam znao, sinko, šta planiraš, pa da te zaključam u kuću da te nigde ne pustim.“ Majka ga doziva i pita: „Zašto nam to uradi, sine?“ - priča naša sagovornica.

TUGA Sahrana umesto veselja Telo Gorana S. preuzeli su roditelji juče u ranim jutarnjim satima, oko tri sata posle ponoći, i on je sahranjen juče. - Odmah su spremili i za sahranu sve. Umesto da dočekuju svatove, oni nesrećni primaju saučešće. Tuga, a da samo znate kakav je to dečko bio. Dobar, uvek spreman da pomogne, decu je obožavao. Kad bi dolazio iz Beograda, svima bi nakupovao svašta, a prvo bi se pobrinuo za decu od rođaka, ali i od komšija - priča plačnim glasom žena.

Prema njenim rečima, Goran ima mlađeg brata i sestru.

- Goran je, eto, prvi trebalo da se oženi. Roditelji su se radovali veselju, snaji, pa i unucima. Neutešni su. Sve vreme se pitaju zašto, ali niko ne zna odgovor, pa ni verenica. Ko zna, on je, eto, radio tolike godine u Beogradu, možda je tamo imao neki problem o kom nije hteo da priča - kaže komšinica.

Ona dodaje da se Goran nije ni najboljim drugovima požalio.

- Za sve nas je misterija zašto se odlučio na ovaj korak. Bar da je ostavio neku poruku, ma ništa. Novac sigurno nije mogao da bude problem jer je reč o imućnoj porodici.

Kurir.rs/J. Rafailović, D. Marinković

