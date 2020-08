NESUĐENA SUPRUGA JEDVA STAJALA NA NOGAMA: Mladoženja iz Medveđe koji se obesio u hotelu ispraćen na večni počinak

Gorana S. (39) iz sela Negosavlje, koji je izvršio samoubistvo vešanjem u hotelu na periferiji Leskovca, na večni počinak ispratilo je više stotina ljudi.

Majka, otac, sestra i brat slomljeni su od bola, a poslednjem ispraćaju nesrećnog mladića prisustvovala je i njegova nesuđena supruga koja je, od tuge za čovekom sa kojim je planirala budućnost, jedva stajala na nogama.

Dozivala ga je i zapomagala dok su joj se suze neprekidno slivale niz lice. Ni ona nije mogla da kaže zašto je Goran odlučio da sebi prekrati život, kada svi veruju da nije imao nijedan razlog za to.

Na sahrani je jecalo i staro i mlado, oplakujući mladića koji je važio za omiljenog, poštovanog i voljenog kako u rodnom selu, tako i u Beogradu gde je poslednjih godina živeo i radio.

- Sa tom devojkom je bio u vezi tri ili četiri godine. Nekoliko puta je dovodio u rodno selo. Lepo su se slagali. Oboje su uvek bili vedri i puni duha. Goran je govorio da sa njom ima ozbiljne namere, čak su i veridbu zakazali za 28. avgust. Zbog čega je odlučio da sve to prekine i da digne ruku na sebe, to samo on zna - priča jedan od najboljih prijatelja nesrećnog mladića.

Goran je u rodnom kraju proveo nekoliko dana. Sa njim i njegovom devojkom, u Negosavlje je iz Beograda došla i Goranova rođena sestra. Pravili su planove za veridbu. Bili su na ručku u hotelu u Sijarinskoj banji, a u Leskovcu su Goranovi roditelji, budućoj snahi, po njenom izboru, kupovali zlato.

- Goranov otac je započeo da gradi neku nadstrešnicu, pa mu je sin pomogao i kupio mu materijal koji je nedostajao. Pričao je o budućnosti i o tome šta ga tek očekuje na poslu i u privatnom životu. Nije nikome pomenuo baš ništa što bi ga mučilo ili nešto čime je nezadovoljan. Naprotiv.

foto: Facebook

Radovao se braku

U selu pričaju da se Goran radovao bračnoj zajednici. Mnogo je voleo decu, pa se i svojoj nadao. Opisuju ga kao fizički i psihički jakog mladića za koga nije bilo prepreka. Sve je mogao i svuda je stizao. Selo je napustio nekoliko sati pre tragičnog događaja. U Leskovcu je odseo u hotelu kako bi se navodno odmorio pred put za Beograd. U sredu je trebalo da bude na poslu.

Odgovor na pitanje zašto je digao ruku na sebe nema baš niko. Kada su ušli u hotelsku sobu, Goran je devojku navodno poslao do automobila da mu donese neke stvari. Po povratku zatekla ga je u tuš-kabini bez znakova života. Prema nezvaničnim informacijama, nesrećni mladić je najpre pokušao da se obesi nekim kablom o luster, ali je on popustio, pa je svoj naum ostvario u hotelskom kupatilu tako što je iskoristio sopstveni kaiš.

Goran je, pričaju meštani Negosavlja, bio vrhunski građevinski radnik, a posebno je bio vičan izgradnji fasada. U selu kažu da je gazda za koga je godinama radio o Goranu govorio kao o svojoj "desnoj ruci". Bio je čovek na koga je mogao da se osloni i da mu mnoge stvari u poslu u potpunosti prepusti, a da bude siguran da će sve biti završeno bez greške. Takvog Gorana poznaju i u rodnom kraju.

- Bio je duša od čoveka. Neko za koga nikada ne biste rekli da će uopšte i da pomisli da na ovakav način okonča život. Nikada nikoga nije prevario, slagao, uvredio... Od Gorana ste uvek mogli da očekujete samo lepo. Zato nas je njegov tragičan odlazak veoma iznenadio - pričaju u Negosavlju.

(Kurir.rs/Novosti)

