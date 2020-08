KAO DA SU U ZEMLJU PROPALI: Serija nestanaka potresa Srbiju, porodice žive u agoniji danima, MESECIMA pa i GODINAMA!

Za misteriozni nestanak 31-godišnjeg Strahinje Beloševca Srbija je saznala početkom nedelje, kada je njegova devojka u razgovoru za beogradske medije otkrila da je tog 12. jula izašao u 7.30 ujutru s namerom da kupi cigare.

- Obukao se, ja sam ostala kod kuće, otišao je i odjednom isključio telefon i odjednom ga više nema. Gubi mu se svaki trag, glas. Kad god bi imao neke obaveze u gradu, ostao bi pola sata, sat, ovo je prvi put da ga nema - priča njegova vanbračna supruga Jelena i dodaje da Strahinja nije poneo ništa sa sobom, samo telefon.

Mislila je da je možda otišao kod druga, prenoćio, da mu je "iscurela" baterija. Pozvali su ga popodne istog dana, ali nije bio dostupan. Strahinja je bio u depresiji pošto su on i supruga u februaru izgubili bebu u osmom mesecu trudnoće.

- Bio je u depresiji kao i ja, i izvukli smo se iz depresije i sve je bilo normalno - kaže Jelena, koja je sa Strahinjom planirala budućnost.

foto: privatna arhiva

Strahinja živi sa nevenčanom suprugom i ocem koji je ispričao da ga je jednom sprečio u nameri da digne ruku na sebe. Kako je rečeno iz PU Kragujevac, za ovim mladićem se intenzivno traga.

Srbiju je minule nedelje potresao i nestanak D. N. (19) iz svrljiškog sela Ribare. Potraga za tinejdžerom trajala je četiri dana, a ispostavilo se da se sve vreme skrivao u kućama obližnih sela i da se tih dana hranio voćem i povrćem. Po svemu sudeći, on je napustio roditeljski dom u trenutku slabosti tražeći odgovor na pitanje koliko ga ljudi vole, posebno najbliži.

- David je završio srednju školu, radovao se zaposlenju jer je želeo da pomogne svojom platom porodici. Marljiv je, deca ga vole ali je nekako povučen, ne baš druželjubiv. Znam da me je pre odlaska pitao da li ga volimo. Naravno potvrdila sam da smo se svi radovali njegovom rođenju i da je kao dobro dete voljen u porodici. On se na to glasno zapitao a da li se vole ostali ljudi, na što sam odgovorila da nema razloga da neko nekoga mrzi - kazala je Davidova majka Gordana.

foto: Privatna arhiva

U sredu 5. avgusta policijskoj upravi grada Beograda prijavljen je nestanak Gorana Veličkovića Goksija (33), vođe navijačke grupe Partizana okupljene pod zastavom ''Partizanovci''Veličkovićev nestanak prijavila je nejgova supruga koja ga je i poslednja videla još u ponedeljak 3. avgusta u Višegradskoj ulici, u samom centru Beograda u popodnevnim časovima.

Ivan Nikolin je nestao kada je imao 41 godinu. Rođen je u Kolutu, završio je školu za automehaničara u Somboru, radio je u subotičkom "Bratstvu" i "Azotari". Bio je golman, ali i trener petlića u Spartaku. Oženio se, dobio sina i ćerku.

Njegova majka Ana Nikolin ni danas, posle 25 godina, ne gubi nadu da će pronaći sina. Dala je tužilaštvu svoj DNK jer se, ako ništa drugo, nada da će makar njegove kosti biti pronađene.

Ankica je o nestanku sina bila obaveštena tek tri dana kasnije i jedino što zna je da je na dan nestanka po dolasku sa treninga ćerki i još jednoj devojčici dao “cipiripi” čokoladice. Složio je račune, nahranio svinje i otišao kod komšije. Drugi komšija ga je video i rekao je da je stajao na vratima komšijske kuće.

- Više se nije vratio kući. Od tada kao da je u zemlju propao - kazala je baka Ankica. Nijednu informaciju o sinu, a bilo ih je mnogo, nije prepustila slučaju, ali je uvek ostajalo sve nedorečeno i nejasno.

Kurir.rs/Blic

Foto ilustracija Nemanja Nikolić

Kurir