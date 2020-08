RANIO ČETIRI OSOBE: Nišlija Ivan Pavlović (34) biće ponovo izveden pred sud

Nišlija Ivan Pavlović (34) biće ponovo izveden pred sud jer mu je Apelacioni sud uvažio žalbu po kojoj je trebalo u zatvoru da bude 20 godina jer je ranio četiri osobe, od čega tri policajaca, ispored kluba "Manila" u Nišu.

Pavlović je 17. juna 2018. godine sa dvojicom drugova izbačen iz kluba jer su pravili nered jer zbog toga što je konobar kasnio da im donese piće.

Otišli su do obližnjeg automobila kojim su došli, Pavlović je uzeo "kalašnjikov" i zapucao prema obezbeđenju "Manile". Ranio je prvo radnika obezbeđenja Aleksandra Đ. Meci su rikošetirali pa su povredili još dva policajca, a došlo bi do masakra da se nije tu našao policajac Miloš Milošević koji je skočio na njega i oborio ga na zemlju, ali je u tom rvanju pogođen u grudi.

Apelacioni sud je u svom obrazloženju istakao da se u radnji koju je on tada učinio nisu dokazali elementi krivičnog dela pokušaja teškog ubistva. On je osuđen 11. septembra prošle godine na 20 godina, a do početka novog suđenja, ostaće u pritvoru.

Kurir.rs/ M.S.

Kurir