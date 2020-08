NIKOLAŠEVIĆU DIGLI DŽIP U VAZDUH, A ON IZNEO ŠOKANTNU TVDNJU: Joksa hteo da me raznese, pokušao je i pre dve godine!

Valjevcu Goranu Nikolaševiću (51), svedoku u procesu Pljevljaku Darku Šariću (50), dignut je džip u vazduh u Valjevu, a on sumnja da iza bombaškog napada stoji svedok saradnik Nebojša Joksović Joksa (49).

U trenutku eksplozije Nikolašević je spavao sa suprugom i decom u porodičnoj kući kada je grunula detonacija, koja je oštetila okolna kola i izlomila stakla na kućama i lokalima.

"Digli su mi džip „hondu element“, vredan oko 10.000 evra. Spavao sam u kući sa porodicom kada je grunulo. Sve komšije su se prestravile. Apsolutno sam siguran da iza toga stoji Nebojša Joksović i niko drugi! To je hteo da uradi pre dve godine, a sada je to opet pokušao. Smeta mu šta sve znam o njegovim kriminalnim delatnostima i to iznosim na sudu i hoće da mi pošto-poto skine glavu. To sam pre dve godine rekao u istrazi i jutros sam to ponovio. Ne znam više dokle treba to da ponavljam? Znači treba da ostanem bez glave da bi neko ukapirao o čemu se tu radi!", rekao je za „Alo!“ Nikolašević.

Darko Šarić foto: Dado Đilas

On naglašava da je ovim napadom Joksović prevršio svaku meru.

"Smeta mu istina i ovo neće biti poslednje što će da uradi. Uplašen sam za svoj život, kao i za bezbednost svoje dece. Auto je totalno uništen. Sigurnosne kamere snimile su kako nepoznati, maskirani muškarac prilazi autu i stavlja napravu na haubu, a ubrzo posle toga je auto raznet", dodaje on.

Nikolašević kaže da je sada tužilac u Valjevu dao Joksoviću zeleno svetlo jer je nedavno odbacio krivičnu prijavu koju je podneo protiv njega za pokušaj ubistva 2018. godine.

Goran Nikolašević foto: Printscreen

"Tužilac je pre nekoliko dana odbacio moju krivičnu prijavu protiv Joksovića i automatski mu dao zeleno svetlo da me i dalje napada. Rekao sam policiji da samo na njega sumnjam. Nemam drugog neprijatelja, već isključivo njega. Policija vodi istragu protiv nas, a on diže u vazduh. Ovo je više besmisleno!", kaže Nikolašević.

foto: Privatna Arhiva

Tužilac Zlatko Šulović iz Valjeva odbacio je pre nekoliko dana krivičnu prijavu protiv Joksovića za pokušaj ubistva Nikolaševića. Slučaj je prvo bio u Specijalnom tužilaštvu u Beogradu, a onda je prebačen u Valjevo, gde je tužilac odustao od krivičnog gonjenja.

Ristić: "Dali su mi instrukcije, kako da ubijem Nikolaševića" - Bio sam prisutan kada su planirali likvidaciju u štampariji kod Jokse. Vrbovali su mene lično da to uradim, što sam i posle njihovih insistiranja odbio da učinim. Kod Saše Cvetinovića u kući sam svojim očima video eksplozivnu napravu. Ovaj događaj me je prilično uznemirio i zato sam sve to morao da prijavim inspektoru UBPOK-a iz Loznice koji je dalje reagovao i informaciju prosledio kako bi sprečili likvidaciju Nikolaševića. Joksović mi je dao sve instrukcije po pitanju Nikolaševića, gde stanuje, šta vozi, broj tablica automobila. Ja sam bezbroj puta dolazio u Joksovićevu firmu i bili smo bliski, zato mi je on i ponudio da poturim eksplozivnu napravu pod automobil Nikolaševića. U toku tih razgovora sa Joksovićem i Sašom dali su mi revolver „magnum 357“ da mi se nađe za svaki slučaj, jer su bili ubeđeni da ću ja prihvatiti likvidaciju Nikolaševića", ispričao je u policiji Ristić.

Nikolašević ističe da je ranije dostavio tužiocu nove dokaze o tome da Joksović hoće da ga ubije i da je ovo novi pokušaj zastrašivanja svedoka.

"Odustankom od gonjenja Joksovića, koji je lažno svedočio protiv Darka Šarića, samo se poručuje da se svedoci mogu zastrašivati i da to prolazi nekažnjeno. Ja sam ranije dostavio tužiocu dokaze da Joksović hoće da me ubije i da je podstrekavao Dalibora Ristića. U tim dokazima je detaljno navedeno kako je Joksović planirao moje ubistvo i podstrekivao Ristića na to, međutim Ristić je sve to ispričao policiji o čemu postoje i zvanične izjave", rekao je Nikolašević.

(Kurir.rs/Alo.rs)

Kurir