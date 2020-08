HULIGANI U NOVOM SADU PRETUKLI OSOBU SA TEŠKOĆAMA U RAZVOJU: Pitali ga zašto se smeje, pa mu razbili nos i arkadu

Korisnik dnevnog boravka ŠOSO "Dr Milan Petrović" M. M. (39) napadnut je u nedelju, 9. avgusta, oko 20 časova, u Ulici Bate Brkića na Novom naselju.

Vraćajući se kući, M. M. je prolazio pored grupe momaka, od kojih mu se jedan, bez ikakvog povoda, obratio i upitao ga zašto se smeje. Kako je za 021 rekao D. M, njegov brat, M. M. koji je inače introvertan i tih, nastavio je svojim putem, kada je jedan mladić iz grupe krenuo za njim, usput ga zapitkivao, te nakon desetak metara pesnicom toliko jako udario u levo oko da mu je polomio nos i arkadu, što potvrđuje i medicinski izveštaj u koji je 021 imao uvid. Kako je navedeno u izveštaju lekara, M. M. je pretrpeo frakturu nosne kosti, lateralnog zida sinusa i krova leve orbite. Lekari su ovo okarakterisali kao teže povrede. "On se uplašio i nije došao kući odmah pošto baš nema koncept o vremenu da opiše kada je to tačno bilo, mi smo zaključili da je između osam i devet uveče, a on je došao kući oko pola 12. Mi smo se baš bili zabrinuli, nismo znali gde je, krenuo sam da ga tražim, a on je bio tu ispred zgrade, nije smeo da uđe", navodi za 021 njegov brat. Kako kaže, oni su odmah otišli u policijsku stanicu, gde su im rekli da oni nisu nadležni. "Rekli su da idemo u Urgentni centar, pa će oni po službenoj dužnosti da pozovu patrolu sa Novog naselja i tako je i bilo. Mislim da je tu morao biti medijator pošto policajci nisu baš navikli da imaju dijaloge sa osobama sa teškoćama u razvoju. Oni su njemu postavljali pitanja koja ni ja nisam razumeo. Ja sam pokušavao strpljivo da izvučem iz njega koliko god mogu informacija", objašnjava D. M.

Kaže i da njegov brat, nažalost, nije uspeo da identifikuje napadače. "Računali smo da ima kamera oko škole, jer smo prvo mislili da je napad bio ispred ulaza u školu, tako smo razumeli mog brata dok je opisivao. Ja sam, za svaki slučaj, pošto je sutradan trebalo da idemo kod inspektora, da bih što bolje mogao da opišem događaj, otišao sa bratom na lice mesta da mi on pokaže šta se desilo. Onda sam video da taj prostor nije pokriven kamerama od škole, ali da postoje dve apoteke i mislim da je jedna imala uperenu kameru ka tom mestu", priča sagovornik. Dodaje da je to rekao policiji i da su ga oni uveravali da će da provere snimke sa tih kamera. Kako kaže, policija ih je savetovala da se šetaju krajem u kom je došlo do napada zajedno u slučaju da napadači tu često provode vreme, te da, ako ih njegov brat prepozna, zovu policiju. M. M. je u stabilnom stanju, ali se i dalje oporavlja od napada. U novosadskoj policiji kažu da rade na utvrđivanju svih okolnosti, identifikaciji i pronalasku počinilaca.

