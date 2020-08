OSTAVI MI MRTVO DETE NA MIRU, TI SI JE UBIO: Otac Milice koja se obesila poslao brutalnu poruku njenom suprugu

Za razlogom samoubistva nesrećne žene, iza koje je ostao trogodišnji sin, njena porodica i dalje traga, a kako za beogradske medije tvrde prijatelji i komšije porodice, Milicu je ubilo neverstvo supruga Jovana Jakovljevića (25).

- Milica je stalno tragala za Jovanom, koji je non-stop švrljao na sve strane. Pisala mu je poruke i zvala ga telefonom dok ga je čekala kod kuće s njihovim malim sinom, kao i njegovim starijim dečakom iz prethodne veze. On je ignorisao njene poruke i zabavljao se sa društvom i drugim ženama. To je Milicu najverovatniej dovelo do očajanja i toga da sebi oduzme život - kaže prijateljica nesrećne devojke.

Na drugoj strani, Miličin suprug Jovan je od trenutka kad je Milica nestala krenuo u potragu za njom i paralelno s tim objavljivao patetične poruke na Fejsbuku kao apel za pomoć u potrazi za njegovom Milicom. Pošto je Milica pronađena, njen muž je objavio poslednju poruku koju je dobio od nje, pred njen odlazak na vešanje.

Miličin otac Mišo Zorić je na Fejsbuku reagovao na Jovanovu objavu u kojoj tvrdi da mu Milica nedostaje i poručio mu da ne govori istinu, optuživši ga indirektno za njenu smrt. - Ja bih sve zamolio da mi ne diraju dete, da ne glume lažnu ljubav, te da, na primer, pišu: "Bebo, nedostaješ mi, izvini što sam te ubio, nisam trebao." Ostavite moje dete na miru - napisao je ozlojeđeni Zorić.

- Milica mi je u 4.58 ujutru, pre nego što je nestala, napisala: "Zbogom, bebi" - ispričao je Jovan u policijskoj istrazi, tokom koje je utvrđeno da je mnogo poruka nesrećnice sa pitanjem "Gde si sad" Jovan ostavio bez odgovora.

On se, prema rečima komšija, dopisivao sa mnogim devojkama na Fejsbuku, gde je otvoreno naveo da je u komplikovanoj vezi iako je zvanično bio u braku. Pošto je pronađeno Miličino beživotno telo, Jovan je na Fejsbuku tvrdio da ga je strašno pogodio prizor obešene supruge.

- Bebo moja, počivaj u miru, nikada te neću zaboraviti, svaki minut mislim o tebi i suze mi same idu, ne mogu ni da zamislim da te nema, teško ću bez tebe, ne mogu stvarno da izdržim sve ovo, samo kad bi znala koliko dana sam te tražio, koliko noći neprespavane i zašto baš ja da vidim na koji način si sebi oduzela život. Volim te, bebo, mnogo i uvek ćeš biti u mom srcu, anđeli neka te čuvaju, bebo moja - napisao je on.

Upravo ovaj post izazvao je lavinu komentara ogorčenih Miličinih prijatelja.

- Kao plače, ne laži molim te, oterao si je u smrt - samo je jedan od njih.

