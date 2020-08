NEVEROVATNE DETALJE ISTRAGE OTKRIVA MAJKA UBIJENOG HALABRINA: Kako je moguće da su forenzičari napravili ovakav propust

Tri nedelje nakon ubistva, Aleksandrova tetka je otišla u Sopot i na licu mesta, gde je njegovo telo bilo zakopano, pronašla je pasoš i krvavi novčić. Odmah je pozvala policiju.

- Nije mi jasno kako je moguće da su forenzičari tako nešto propustili, kako je moguće da ništa od pronađenih predmeta do sada nije dovelo do ubice mog deteta? Ja se neću predati, on je bio moj jedinac i više ništa u životu ne mogu da izgubim, kaže njegova neutešna majka Mara Halabrin.

Aleksandara Halabrina je porodica poslednji put videla 20. marta. Tog dana otišao je da se sastane sa jednim poznanikom i više se nikada nije vratio.

foto: Jelena Rafailović

Videvši da se ne pojavljuje duže vreme i da mu je telefon isključen, porodica je prijavila njegov nestanak i odmah se dala u potragu za mladićem. Potraga je bila raspisana sve do 16. maja, kada je u vikend naselju Vis, u selu Parcani, nadomak Sopota, jedan pastir ugledao telo muškarca u plitko iskopanoj rupi.

Ispostavilo se da je to telo Halabrina.

Tetka pronašla pasoš i novčić sa tragovima krvi Utvrđeno je da je mladić ubijen hicima iz pištolja i zakopan u plitkom grobu... - Tri nedelje nakon toga, moja sestra, Aleksandrova tetka, je otišla sa zetom u Sopot kako bi pronašli tog čoveka i zahvalili mu se i da bi ostavila cveće na mestu gde je Aleksandar bio zakopan. Letimičnim pogledom po tom mestu ugledala je pasoš i novčić na kome su bili tragovi krvi i odmah pozvala policiju - kaže Mara Halabrin.

Na lice mesta ubrzo je stigao i forenzičar koji je uzeo pronađene predmete i odneo u policiju.

- Kako je moguće da niko od policajaca nije to video? Kako je moguće ako nam je rečeno da ih je stotinu bilo na licu mesta tog dana? Da su prekopali tu zemlju, da su samo malo bolje pogledali, sigurno da bi ih i oni pronašli. Ali, izgleda da policajci koji su tog dana bili na uviđaju nisu dobro odradili svoj posao, a možda bi ubica mog sina do sada bio pronađen - priča razočarana majka, dodajući da su takvi popusti nedopustivi.

Nedugo nakon što je pronađeno Aleksandrovo telo, na licu mesta je nađen sat, za koji Aleksandrova majka tvrdi da ga nisu pronašli policajci, već novinari koji su izašli na teren.

foto: Jelena Rafailović

- Taj sat je bio polomljen, ali nije bio star i nije izgledalo kao da je tu duže vreme. I to smo dali policiji ali svaki put kada bih pitala o tom satu, oni bi izbegli odgovor. I generalno, na svako naše pitanje odgovaraju isto: da je istraga u toku, da ne mogu da nam daju informacije kako je ne bi ugrozili - kaže Mara Halabrin.

Ovaj predmet je u nadležnosti Višeg javnog tužilaštva u Beogradu iz kog su nam rekli da je i dalje u toku predkrivični postupak, te da su sve radnje trenutno u nadležnosti policiije.

Dečko sa kojim se sastao - uhapšen

Mladić sa kojim se kobnog dana sastajao Aleksandar je V. K. (31) iz Beograda, koji je u maju ove godine uhapšen.

Njemu su, kako je saopštio MUP, lisice stavljene zbog sumnje da je izvršio krivično delo nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija, to jest da je u jednoj kladionici, iza poker aparata, sakrio torbicu sa automatskim pištoljem i municijom koju je policija pronašla.

Prema nezvaničnim informacijama, njegovo hapšenje tada nije imalo veze sa ubistvom Aleksandra Halabrina.

Halabrinova veza sa Alibegom

Još jedno Halabrinovo poznanstvo, doduše površno po rečima njegovih prijatelja, baca svetlo sumnje da ovaj slučaj.

Naime, kada je Nenad Alajbegović zvani Alibeg, nekadašnji vođa Partizanove navijačke grupe "Zabranjeni" ranjen krajem januara u Ulici narodnih heroja na Novom Beogradu, mediji su izveštavali da je u trenutku pucnjave stajao sa prijateljem, a taj prijatelj bio je upravo Aleksandar Halabrin, koji ga je tako ranjenog dovezao do Urgentnog centra.

foto: Privatna Arhiva

Međutim, Alibegov prijatelj policiji nije želeo da daje bilo kakve informacije o ovoj pucanjvi, a saradnja je izostala i sa Alibegove strane, pošto je kazao da ne zna ko bi želeo da mu naudi jer se nikome nije zamerio.

"Aleksandar bi danas napunio 26 godina"

Aleksandrova majka Mara, svim silama će se boriti da pronađe ubice svog jedinca.

- Aleksandar je bio moj jedinac i ja nemam više šta da izgubim. Ničega se ne plašim, samo hoću da znam ko je ubio moje dete i zbog čega, to je jedino što me sada drži u životu. Da je živ, danas bismo proslavili njegov 26. rođendan.

