ŠERIF (41) OPTUŽEN DA JE UBICA IZ AMSTERDAMA! Likvidiran Goran Savić, ali PRAVA META bio Lukin prijatelj! SUDIJE U ČUDU

Pred sudom u Amsterdamu počeo je postupak protiv Šerifa A. (41) iz Amsterdama, koji se sumnjiči da je 23. oktobra 2019. u glavnom gradu Holandije likvidirao Gorana Savića (49) iz Niša i teško ranio Jovana Đurovića iz Bara, rođenog brata pokojnog Luke Đurovića, koji je za života bio desna ruka Luki Bojoviću.

Podsetimo, pucnjava se dogodila usred bela dana u Savićevoj piceriji. Nišlija je preminuo, a Đurović je teško ranjen, ali se u međuvremenu oporavio i napustio Holandiju.

Naručen zločin

Tužilac je u sudu rekao da smatra da je prava meta bio Đurović, koga je nazvao kriminalcem. On je naveo i da je njegovo ubistvo naručeno. - Smatra se da je Šerif A. trebalo da ubije Jovana Đurovića, kriminalca iz Crne Gore. Međutim, kada je zapucao, ubio je Gorana Savića, vlasnika picerije, koji je priskočio Đuroviću u pomoć - navodi se u optužnici, a prenosi holandski portal Het parol.

Osumnjičeni je uhapšen samo 15 minuta posle zločina, a u njegovom autu nađeno je oružje. U optužnici piše da „Šerif A. hodom, stavom i odećom koju je imao na sebi prilikom hapšenja zadovoljava opis osobe koja je pucala u piceriji, a koju su snimile kamere“.

- Na oružju je nađen njegov DNK, a isti DNK je i na Đurovićevom kaputu, i to na leđima i pazuhu, gde ga je Šerif A. očigledno dodirnuo tokom napada - naveo je tužilac.

Međutim, optuženi negira krivicu, tvrdeći da mu je sve namešteno, te da su se pravi počinioci zločina poslužili „bizarnim trikom“.

- Dao sam auto čoveku koji mi je rekao da mora da vozi ženu kod lekara. Ali on je uzeo moju odeću iz kola i obukao se da izgleda kao ja. Namera mu je bila da mene optuže za ovo - rekao je i zatražio da mu se ukine pritvor. - U zatvoru mi je loše. Imam noćne more, noću vrištim. Plašim se da će me neko ubiti jer očito je da je Đurović trebalo da bude likvidiran zbog sukoba u balkanskom podzemlju, a sada sam ja doveden u vezu s pokušajem njegovog smaknuća - dodao je.

Sve negira

Sud je naložio da se obavi psihijatrijsko veštačenje Šerifa A., čemu se usprotivio tužilac.

- To je gubljenje vremena. Optuženi gospodin je ubio nekoga za novac - negodovao je tužilac, na šta je optuženi besno reagovao: - To je laž! Ja sam preduzetnik, nadgledam projekte širom sveta. Pa ja ne bih ubio ni za milijardu!

Ima devet života Preživeo četiri atentata Jovan Đurović, koji je navodno posle pogibije brata preuzeo kontrolu nad barskom kriminalnom grupom, na meti plaćenika bio je čak četiri puta. Pre ranjavanja u Amsterdamu, 29. avgusta 2018. bila mu je postavljena bomba pod auto, ali nije eksplodirala, jer je otpala s kola. Na meti je bio i 2017, kada su pucali na njega iz snajpera. U junu 2016, na zadušnice, u vazduh je dignut grob njegovog brata Luke. Niko nije nastradao, a meta je i tada navodno bio Jovan.

Mogući motivi Prisvojili 10 miliona evra od droge Nije obelodanjeno ko je naručio Đurovićevo ubistvo i zbog čega, a holandski mediji su ranije navodili da postoje dva pravca istrage. - Jedan je bio usmeren na rat porodica Bojović i Šaranović, dok drugi vodi ka nestanku 10 miliona evra od droge. Taj novac, kako se sumnja, grupa pod vođstvom Đurovića trebalo je da uloži u posao u Dubaiju, ali su ga zadržali za sebe. Zato je izbio veliki sukob u srpsko-crnogorskom podzemlju i Đurović je morao da pobegne s Balkana - preneli su ranije mediji i podsetili da mu je zaštitu u podzemlju te države možda pružio Vilijam Holeder, koji je bio veliki zaštitnik Luke Bojovića.

