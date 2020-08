ON JE POSLAO U SMRT 4 ŠKALJARCA! TIPOVAO BRAĆU IZ KLANA! Otkriveno ko je misteriozni SAVA L. koji je navodio EGZEKUTORE!

Surove likvidacije škaljaraca Igora Dedovića i Stevana Stamatovića u Atini, kao i egzekucije Alana Kožara i Damira Hadžića na Krfu, proteklih nedelja pripisivane su izvesnom S. L., nekadašnjem članu Škaljarskog klana, koji je navodno "prodao" svoje saborce i tipovao ih suprotstzavljenim grupama!

Reč je o Podgoričaninu, imena Savo L. (37), koji je trenutno glavno ime istrage dva zločina koja su ove godine izvršena u Grčkoj, a u kojima su ubijeni najznačajniji pripadnici i saradnici škaljarskog klana. Savo L., koji je takođe označen kao saradnik škaljarskog klana, sada se pominje kao mogući tiper u oba zločina, odnosno osoba koja je plaćenike suparničkog Kavačkog klana dovela do četvorice žrtava najpre u Atini, a zatim na Krfu.

Alan Kožar foto: Promo, vijesti.me

Savo L. u centru obe istrage našao se nakon što je njegov nestanak crnogorskoj policiji prijavila njegova supruga.

- Tokom istrage zločina u Atini, kada su u februaru ove godine u restoranu, pred suprugama i decom ubijeni Igor Dedović i Stevan Stamatović, otkriveno je da su obojica mesecima bili u kontaktu sa Savom L. Konkretno njegovo ime je nađeno u listinzima Stamatovićevog mobilnog telefona, i u prvi mah to nije bilo sumnjivo, jer je Savo L. odavno označen kao osoba bliska škaljarskom klanu. On je još 2015. godine, na početku sukoba između škaljaraca i kavčana, odabrao stranu i bio veran i odan saradnik. I to osoba koja je bila u dnevnom kontaktu sa najuticajnijim vođama klana - kaže izvor nedeljnika "Ekspres" iz MUP.

Likvidacija u Atini foto: printscreen Proto thema, Printscreen Star.gr, Privatna Arhiva

Njegova uloga, kako navodi, bila je da prenosi informacije između njih, kao i novac.

- Šest meseci posle zločina u Atini, ime Savo L. ponovo se pojavilo pred grčkim policajcima, i to u istrazi ubistva Alana Kožara i Damira Hadžića na Krfu, koje je izvršeno 23. jula. Naime, njegov DNK trag nađen je u vili koju su Kožar i Hadžić mesec dana ranije iznajmili za svoje skrivanje i vođenje poslova, a njegov broj nađen je i u listingu Kožarevog telefona. U prvom momentu nakon otkrivanja zločina pominjalo se i prisustvo treće neidentifikovane osobe, ali nije bilo jasno da li se radi o osobi koja je bila njihov saradnik, ili osobi koja je učestvovala u napadu. Pominjala se i mogućnost da je misteriozna treća osoba ranjena, a onda je supruga Save L. prijavila njegov nestanak - objašnjava izvor "Ekspresa".

foto: printscreen

Taj podatak, objasnio je izvor, je otvorio nove sumnje. Ispostavilo se da je upravo on poslednjih nekoliko meseci mešetario između dva klana, što je i otvorilo sumnju da je bio tiper za oba zločina, odnosno osoba koja je kavačkom klanu dojavila informaciju o skrivanju Dedovića i Stamatovića u Atini, kao i Kožara i Hadžića na Krfu, budući da je Savo L. bio jedan od retkih koji su znali lokacije na kojima su se sva četvorica skrivala.

- Svi ovi podaci su za sada na nivou operativnih informacija koje se ispituju i naravno da su sve mogućnosti u opticaju, ali u ovakvim slučajevima slučajnosti ne postoje, a ime Savo L. je sada više nego sumnjivo - kaže za ovaj list izvor iz MUP Srbije.

On navodi i da sumnju o Savi L. kao tiperu dodatno podgreva priča iz podgoričkog podzemlja po kojoj je on posle zločina na Krfu otputovao za Španiju gde mu se navodno i gubi svaki trag.

foto: Printscreen Star.gr

Ubistvo plaćeno milion evra

- Taj gubitak svakog traga ukazuje na mogućnost da je Savo L. ubijen i o tome se već nekoliko dana priča u podgoričkom podzemlju, ali ta informacija zvanično nije potvrđena. Iako potvrde njegove smrti nema, u podzemlju su već u opticaju dva scenarija. Jedan, po kome je njegovo ubistvo naredio kavački klan kako bi obrisao svoje tragove, a po drugom iza ubistva Save L. stoji škaljarski klan koji je provalio njegovu dvostruku igru, odnosno igru i za jedan i za drugi klan - kaže izvor navodeći da je prema tim istim pričama cena za odavanje lokacija “škaljaraca” u Atini i njihovih najvažnijih saradnika na Krfu plaćena čak milion evra.

- Ukoliko se ovo ispostavi kao tačno, onda je to najveća ikada plaćena cena, ali i cena koja ne može a da ne košta života - kaže sagovornik navodeći da će Savi L., ukoliko je živ, policije bilo koje države teško ući u trag budući da koristi lažna dokumenta.

- Ali posle priče koja je o njemu počela da kruži nakon dvostrukog ubistva na Krfu, pitanje je momenta kada će cinkarenje platiti glavom, jer ono što je policiji teško, kriminalcima sigurno nije - kaže izvor.

foto: Printscreen

Zatvorski čuvar ga pustio na slobodu

Savo L. je inače bio hapšen u januaru 2017. godine kada je policija u njegovom BMW-u, ispod vozačevog sedišta, pronašla pištolj "taurus", za koji nije imao dozvolu, i 17 metaka, kao i pancir i palicu ispod zadnjeg sedišta. Nakon saslušanja, određen mu je pritvor od mesec dana zbog krivičnog dela nedozvoljenog držanja oružja i eksplozivnih materija.

Zatim je i osuđen za ovo delo, da bi u aprilu iste godine bilo otkriveno da je Savu L. u noći između 24. i 25. aprila tokom boravka u Kliničkom centru jedan od zatvorskih stražara, koji je bio zadužen za njegovo čuvanje, pustio na slobodu.

Njegov rođak druga žrtva rata klanova

Ono što je najmisterioznije u najnovijim istragama oko kojih se pominje Savo L. jeste ubistvo njegovog rođaka Ivana L., koji je bio druga žrtva škaljarskog klana u ratu koji je počeo ubistvo Gorana Radomana u februaru 2015. godine na Novom Beogradu. Posle Radomana, u junu 2015. ubijen je Ivan L.

Goran Radoman

Ovaj škaljarac, koji je važio za osobu blisku Igoru Dedoviću, ubijen je hicima iz vatrenog oružja u ulazu zgrade u naselju Sveta Vrača u Kotoru. U istrazi ubistva Ivana L. učestvovala je i srpska policija, koja je radila na upoređivanju nekoliko DNK tragova koji su otkriveni na mestu zločina, ali ti tragovi nisu doveli do izvršioca zločina.

- Ubistvo Ivana L. do sada nije rešeno. Iako se u početku verovalo da je on kao pripadnik škaljarskog klana nastradao od druge strane, sada se otvorila i mogućnost da je ubistvo Ivana L. izvršeno unutar škaljarskog klana. Ta mogućnost otvara i varijantu da je sada Savo L. na stranu kavčana i prešao upravo u ime osvete za svog ubijenog rođaka - kaže izvor.

Kolumbijci u Crnu Goru poslati po nalogu kartela

Istovremeno sa ovim otkrićima, u ruke crnogorske policije je 5. avgusta pala više nego interesantna ekipa. Naime, tog dana su u Nikšiću uhapšeni Goran Brajović iz Podgorice, a sa njim i Caicedo Bandoya Juan David i Costana Casa Jose Aleksander iz Kolumbije. Sva trojica uhapšeni su nakon što je crnogorska policija dobila saznanja da upravo ova trojka priprema izvršenje likvidacije, zbog čega je vozilo u kome su bili zaustavljeno u policijskoj kontroli, a oni uhapšeni.

foto: Printscreen

Njihovo hapšenje izvedeno je po nalogu Specijalnog državnog tužilaštva, a predmet nosi oznaku tajnosti. Javnosti zato još nije poznato da li policija još utvrđuje ili već zna ko je trebalo da bude meta likvidacije ove trojice uhapšenih, ali se pretpostavlja da se radi o nastavku škaljarsko-kavačkog rata.

Hapšenje Kolumbijaca nije prvo hapšenje stranih, kako se pretpostavlja plaćenika koji su angažovani u ovom narko-ratu. Svojevremeno je crnogorska policija u maju 2015. u Kotoru slučajno uhapsila Južnoafrikanca Gregorija Majkla Ferarisa iz Johanezburga i Cetinjanina Aleksandra Markovića.

Uhapšeni Feraris u istrazi je priznao da je bio angažovan za ubistvo škaljarca Gorana Đuričkovića, kao i da je tu likvidaciju, kao i dva meseca ranije izvršeno ubistvo njegovog kuma Saše Markovića, organizovao "Kotoranin koji živi u tamošnjem Starom gradu".

Međutim, na suđenju je Feraris negirao ceo iskaz u istrazi, uz tvrdnju da je izjavu potpisao pod pritiskom policijskih inspektora koji su mu navodno pretili da bez toga nikada neće napustiti Crnu Goru. Obojica su osuđeni na zatvorske kazne. Feraris na pet godina, i nedavno je pušten iz zatvora, a Marković na šest godina robije. Feraris je, kako je utvrđeno, bio plaćenik, dok kriminalna biografija sada uhapšenih Kolumbijaca tek treba da se utvrdi, kao i po čijem nalogu su poslati u Crnu Goru.

- Očigledno je da su obojica poslati po direktnom nalogu kolumbijskih kartela, što ukazuje da su se i vođe tamošnjih narko-bandi umešale u finiš škaljarsko-kavačkog rata i rešili da njihovim slanjem okončaju stvar - kaže sagovornik “Ekspresa” i navodi da je crnogorska policija informaciju o njihovom angažovanju najverovatnije dobila od osobe koja je uhapšenima i bila meta, i koji se zbog ugroženosti i obratio pripadnicima MUP-a.

Jovan Vukotić foto: Printscreen/ Instagram

Samo nedelju dana nakon hapšenja ove trojice, iz zatvora u Spužu je na slobodu pušten Kotoranin Jovan – Jovica Vukotić. On je u pritvoru bio od februara ove godine, kada je iz Srbije izručen u Crnu Goru u vezi sa istragom, koja je protiv njega, Milića – Minje Šakovića i sad već pokojnog Igora Dedovića vođena zbog pokušaja ubistva dvojice članova kavačkog klana – Vojina Stupara i Miloša Radonjića.

Vukotić je u pritvoru bio od septembra 2018. nakon što je uhapšen u Turskoj, pa izručen Srbiji, ali je sada, na slobodi glavna i sigurno najskuplja meta rata zavađenih kotorskih klanova.

Vukotić, koji je inače nekoliko puta pisao medijima pisma o slučajevima koji su vođeni protiv njega, po izlasku iz pritvora nije želeo da daje izjave. Njegova advokatica Zora Dobričanin Nikodinović izjavila je da Vukotić ne može da se raduje izlasku na slobodu zbog činjenice da su mu tokom pritvora kum Igor Dedović i otac Veselin Vukotić ubijeni.

