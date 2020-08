POZNATA LOKACIJA ĐINĐIĆEVIH ATENTATORA: Promenili LIČNI OPIS, imaju posao, a njihova prava imena znaju samo ONI

Mafijaši pokajnici - Miladin Suvajdžić zvani Đura Mutavi (55), svedok saradnik na suđenju za ubistvo premijera Zorana Đinđića, i Nenad Šare zvani Škene, nekadašnji pripadnik JSO, zaštićeni svedok u procesu za ubistvo Ivana Stambolića, promenili su identitet i sklonjeni su u Ameriku.

Oni su čak promenili lični opis, a njihove adrese znaju samo tajne službe zemlje u kojoj se nalaze.

- Đuri Mutavom je data mogućnost da uđe u program zaštite pod drugim identitetom. Najpre je promenio ime u Mladen Đurić, ali njegovo pravo ime i adresu znaju samo njegova uža porodica i služba za zaštitu svedoka države u kojoj živi. Čak i naša služba malo zna o njemu. On i Škene su u državi koja ima ugovor sa Srbijom jer i mi njihove mafijaše pokajnike držimo pod nekim drugim identitetom. Koliko sam čuo, negde su u Americi. Obično im se ponude velike zemlje poput Amerike, Kanade i Australije. Tamo nemaju stalnu zaštitu. Nešto su plaćeni i imaju posao. To je najbolja varijanta za njih. Nema ih nigde, ne postoje više - kaže izvor koji je učestvovao u istragama za ubistvo premijera Đinđića.

foto: Privatna Arhiva

Đura Mutavi se poslednji put u javnosti pojavio 2016. na suđenju za ubistvo Slavka Ćuruvije. Tokom bekstva, Mutavi se koristio lažnim dokumentima izdatim na ime Zorana Ilića, Radenka Ilića, Boška Balaća, Draga Ćerketa, Dragana Obradovića, Darka Petrovića i Kojice Pavlice.

Svedok saradnik o kome se najmanje zna je Nenad Šare, nekadašnji pripadnik knindži i JSO, koji je radio kao šef obezbeđenja Milorada Ulemeka Legije.

Kriju se u Americi?

Škene je ostao upamćen po snimku sa Fruške gore, gde je 29. marta 2003. u jeku akcije „Sablja“ policiji pokazao gde je zakopano telo ubijenog Stambolića.

Ono što je sumnjivo jeste to da je na lice mesta dovedena nepoznata osoba, koja je na uviđaju insistirala na tome da joj ne skidaju fantomku, pod izgovorom da se plaši za bezbednost porodice, supruge i dece. Činjenica je da Škene u tom trenutku nije imao decu i da su on i supruga do tada bezuspešno pokušavali da dobiju potomstvo. Interesantno je i to da nije hteo da odgovara na određena pitanja, između ostalog na pitanje istražnog sudije o identitetu tri osobe koje su ubile i zakopale Ivana Stambolića!

Posle Fruške gore, Škene se u ulozi svedoka saradnika pojavio samo još na suđenju za ubistvo Stambolića, gde je svedočio iza zatvorenih vrata.

foto: Privatna Arhiva

Za razliku od Mutavog i Dejana Milenkovića Bagzija, Ljubiša Buha Čume je odbio da uđe u program zaštite svedoka. Ipak je godinama imao policijsku zaštitu, ali mu je 2014. godine ukinuta. Od tada je u zatvoru proveo više od dve godine zbog optužbe za ugrožavanje sigurnosti i pretnji bivšoj supruzi i pripadniku njenog obezbeđenja. On je izjavio da se oseća kao "glineni golub"

foto: Ana Paunković

Zorana Vukojevića mučili i spalili zbog Šiptarovih para! Zoran Vukojević Vuk, bivši policajac u SUP Grocka i Zemun, odbio da uđe u program zaštite. Vukojević je do 2000. bio profesionalni policajac. Dušana Spasojevića Šiptara, čiji je bio kum, znao je od 1995. Kao njegov šef obezbeđenja počeo je da radi 2000. godine u Šilerovoj ulici u Zemunu. On je 3. juna 2006. otet, mučen, iskasapljen, a potom zapaljen. Telo je nađeno nedaleko od Aerodroma „Nikola Tesla“, pored auto-puta. Ubice su ga navodno mučile da bi priznao gde su zakopani milioni od otmica koje su vršili „zemunci“, tako da se pretpostavljalo da su ga oni ubili. - Vukojevića su očigledno hteli živog da bi ga mučili, inače bi ga ubili još u dvorištu. Vuk je tražio da se sam štiti. Razne priče kruže, a najverovatnije su mislili da su kod njega ostale pare pokojnih vođa zemunskog klana Dušana Spasojevića i Mileta Lukovića Kuma, što verovatno nije daleko od istine - navodi izvor.

(Kurir.rs/Alo)

Kurir