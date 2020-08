OTKRIVENO GDE JE ZAVRŠILO ZAKOPANO BLAGO VOĐA ZEMUNSKOG KLANA: Političar iz vlasti ukrao milion evra iz Šilerove!

- Osim njega su se ovajdili i neki članovi klana, ali i oni koji su u to vreme bili sitne ribe. Lokaciju na kojoj se nalaze pare ubijenih vođa zemunskog klana znao je Zoran Vukojević Vuk, svedok saradnik i Šiptarov kum, koji je zverski mučen i spaljen 2006. godine.

- Vukojević, koji je bio šef obezbeđenja u Šilerovoj, mučen je da bi otkrio gde je novac, ali i zbog kaseta na kojima su snimci gostiju iz sveta politike i estrade u mafijaškom zdanju u Šilerovoj 38-40 u Zemunu. Nije isključeno da je još neko znao gde je novac zakopan. Treba videti ko se sve obogatio posle rušenja Šilerove, ali i kako su neki postali veliki biznismeni. Među njima ima i nekih iz bezbednosnih službi, a koji su radili sa Vukojevićem u policiji - navodi izvor .

Božidar Spasić, bivši funkcioner Državne bezbednosti Srbije, kaže da je u Šilerovoj bilo mnogo skupocenih slika i zlata.

- Postavlja se pitanje gde se ta imovina zagubila. Kada je počeo prvi talas u akciji „Sablja“, na meti se odmah našla Šilerova. Kad su ušli u kuću, sve je pokupljeno. Pretpostavljam da je Šilerova srušena jer se sumnjalo da je unutar zidina i temelja bio sef u kojem su „zemunci“ krili novac i drogu, ili su i oni sami mogli da se tu kriju. Mislim da je razlog rušenja bio da se pronađu novac i zlato, a ne da se sruši kuća nekog klana.

To su priče za malu decu. Pa carstvo Pabla Eskobara u Kolumbiji i danas stoji. Nema opravdanja za rušenje! Proces rušenja je bio pod strogim nadzorom tajnih službi. Država je uzela pare iz Šilerove, ali se postavlja pitanje ko je bio država u to vreme. Tada je bilo rasulo i pitanje je ko je uzeo novac. Činjenica je da su posle toga mnogi članovi tadašnjeg DOS-a, vlade i kriznih štabova odjednom postali veoma bogati - ističe Spasić i dodaje:

- Sefovi su verovatno bili skriveni u nekom delu tog objekta u Šilerovoj, podrumu, u posebnom šteku. Tako rade mafijaši. I dalje postoji neki štek, ali nema svedoka koji bi ukazali na njega! Svi oni koji su znali nešto o tome više nisu živi.

Mile Novaković, načelnik Uprave kriminalističke policije u vreme kada je vođena istraga o ubistvu Zorana Đinđića, izjavio je juče za „Alo!“ da nema podataka o tome da su nađene pare vođa zemunskog klana.

- Nema tragova da su negde ostale, kod porodice, rođaka… Očigledno je u tom periodu Vukojević bio najodaniji Šiptarov čovek. On je brinuo o kući i obezbeđenju i, kad smo to mogli da pratimo, bio je zadužen za čuvanje novca. Ako je novac negde zakopan, njegova sudbina je verovatno bila povezana s tim, ali on ubicama očigledno nije odao gde je novac. Zvanično se ne zna gde su pare koje se pominju, a spekulacije postoje - ističe Novaković i podvlači:

- Nema tu silnih miliona jer su oni trošili i gradili, davali pare… Koliko je samo koštala zgrada? Oni su se razbacivali novcem. Njih je bilo mnogo, pa ako bi im „palo“ pet miliona od nečega, delilo se to na deset strana. I kasete sa snimcima političara ne postoje. U tom gnevu, političari su srušili Šilerovu kao simbol zla. Zgradu nije trebalo rušiti. To je bila navodna odluka vlasti jer je zgrada izgrađena bez ijedne dozvole gradskih, republičkih i zemunskih struktura, pa su hteli i da prikriju da su klanu dozvolili da to radi bez dozvole. Nije se vodilo računa, a to je mogao da bude još jedan dom zdravlja ili neka ustanova.

