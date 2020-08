NA SAHRANU KUMA VUKOTIĆ DOŠAO POD ROTACIJOM Ispraćaj Alana Kožara pod budnim okom inspektora! OD KOGA KRIJU ŠKALJARCA?

Kotoranin Jovan Vukotić pod policijskom pratnjom je 31. jula iz Podgorice išao u Bar na sahranu Alanu Kožaru. Inspektori su tog dana nadzirali i sahranu ubijenog Baranina, a potom sa rotacijama “ispratili” Vukotića do Podgorice.

To tvrde sagovornici “Vijesti” iz Uprave policije, objašnjavajući da je navodni šef škaljarskog klana imao pratnju pripadnika Centra bezbednosti Podgorica i njihovih kolega iz Bara.

Iz UP međutim, nisu hteli da odgovore na konkretna pitanja o obezbeđivanju Vukotića, već su objasnili da su tog dana "vršili pojačanu kontrolu".

Vukotić je tri dana pre sahrane svog prijatelja izašao iz Istražnog zatvora u kom je mesecima bio zbog optužbi za pokušaj ubistva dvojice navodnih članova kavačkog kriminalnog klana Miloša Radonjića i Vojina Stupara, kojih je oslobođen. Njegov prijatelj, Alan Kožar, ubijen je 23. jula u Grčkoj.

- Službenici Uprave policije preduzimaju svakodnevne mere i radnje iz svoje nadležnosti u cilju preventivnog delovanja na suzbijanju teških krivičnih dela, posebno sa aspekta kontrole lica koja su registrovana kao povratnici u vršenju krivičnih dela. S tim u vezi, pripadnici policije su preduzimajući operativno taktičke mere i radnje iz svoje nadležnosti a shodno bezbednosnoj proceni, 31. jula vršili pojačanu kontrolu lica koja su registrovana kao povratnici u vršenju krivičnih dela, kao i lica koja su bliska pripadnicima organizovanih kriminalnih grupa. Policija će nastaviti ove aktivnosti u cilju preventivnog delovanja i sprečavanja vršenja krivičnih dela i prekršaja u narednom periodu - odgovorili su 12. avgusta iz UP.

Tu bezbednosnu instituciju “Vijesti” su osam dana pre toga pitale da li su 31. jula, od Podgorice do Bara, odnosno groblja Gusta, kao i sve vreme dok je tamo boravio na sahrani Alana Kožara, obezbeđivala Jovana Vukotića.

Nisu odgovorili na to, ali ni na pitanja ako su ga obezbeđivali ko je, kada i zbog čega doneo takvu odluku, niti od koga je tog dana prijetila opasnost po Vukotićev život, kao ni koji stepen zaštite je korišćen tog dana i koliko službenika Uprave policije je bilo angažovano na tom zadatku.

Bez odgovora ostalo je i pitanje da li je UP Vukotiću dodelila 24-časovno obezbeđenje ili je to bio izuzetak, ali i koliko puta do sada je UP radila isto kada su u pitanju osobe koje čak i u zvaničnim saopštenjima i izjavama UP označava članovima organizovanih kriminalnih grupa.

Iz zatvora izašao tri dana pre sahrane

Vukotić je tri dana pre sahrane svog prijatelja izašao iz Istražnog zatvora u kom je mesecima bio zbog optužbi za pokušaj ubistva dvojice navodnih članova kavačkog kriminalnog klana Miloša Radonjića i Vojina Stupara, kojih je oslobođen.

Njegov prijatelj, Alan Kožar, ubijen je 23. jula u Grčkoj. U tog Baranina i Užičanina Damira Hadžića (46) iz dva oružja ispaljeno je 29 metaka. Napadači su im pucali u grudi i glavu. Škaljarci, koji su godinama bežali od policije, ubijeni su na području južnog Krfa.

Njihova beživotna tela pronađena su u automobilu, na parkingu iznajmljene vile na Halikouniju.

Crnogorska policija nije obznaninila da li su njihove kolege iz Grčke tražile bilo kakvu pomoć u toj istrazi. Prema nezvaničnim podacima od njih je, posredstvom Interpola, tražena provera identiteta ubijenog Baranina, ali i podaci o njemu i njegovim kontaktima.

U prvim satima nakon ubistva izvor iz vrha crnogorske policije kazao je Vijestima da postoje informacije da je još jedna osoba ranjena u napadu na Kožara i Hadžića. To, međutim, nije zvanično potvrđeno.

U vodu pale optužbe Tamare Zvicer Više državno tužilaštvo krajem juna obustavilo je istragu protiv Jovana Vukotića, kojeg su sumnjičili i za pokušaj ubistva Tamare Zvicer, supruge navodnog vođe kavačkog klana Radoja Zvicera. Istraga je obustavljena gotovo četiri godine nakon pucnjave u Kotoru, iako je Vukotićev otac, sada pokojni Veselin Vukotić, Specijalnom državnom tužilaštvu još u junu 2016. godine dostavio dokaze koji potvrđuju da je njegov sin Jovan bio u Ljubljani kada je 23. maja te godine u Kotoru pucano na Tamaru Zvicer.

