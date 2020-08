TOCILO TVRDI DA NIJE ŠVERCOVAO KOKAIN, A ONDA JE SVEDOK PROGOVORIO! Uperio prst i rekao: On mi je najsličniji tom liku

Mladen Novaković zvani Tocilo iz Mladenovca, koji je optužen za šverc kokaina i heroina, juče se pred sudom branio ćutanjem, rekao je samo da "ne želi da iznosi odbranu", da "nije kriv" i da "neće da odgovara na pitanja".

Međutim, Velibor Cvetkov, koji je optužen da je bio deo ove mladenovačke grupe, odlučio je da ispriča sve o švercu droge i saradnji sa Tocilom.

- Iskoristiću zakonsko pravo da se branim ćutanjem - rekao je Novaković u sudnici.

Jedini koji je juče detaljno govorio u švercu droge bio je optuženi Velibor Cvetkov, koji je izjavio da je "čitav život radio pošteno".

On je, međutim, u sudnici priznao da je prevozio pakete iz Niša u Mladenovac, ali je tvrdio da ne zna šta je u njima bilo. Takođe, Tocila je prepoznao kao "osobu koja liči onom kome je predavao pakete na naplatnoj rampi u Mladenovcu".

- Stojim čista srca, obraza, ruku, pa čak i noktiju. Trunke umešanosti moje u ovome nema. Nisam znao da je u paketima koje sam prevozio nešto strašno. Nikada nisam i neću smatrati da sam član nekakve grupe - rekao je Cvetkov koji je optužen da je prevozio kokain.

Cvetkov je detaljno opisao svoj "posao" tvrdeći da Tocila nije poznavao, kao i da nije privao nikakva naređenja od njega.

- On je za mene iks u matematičkoj jednačini - kazao je navodeći da je u posao ušao "kao muva bez glave" i to sve jer je pozajmio 2.000 evra na kamatu od nekog čoveka iz Niša.

- Novac me je naterao da uđem u ovu priču. Taj čovek mi je ponudio da mu pevezem nekoliko tura do Mladenovca i da mi za to plati 150 evra po turi - tvrdio je optuženi Cvetkov.

Kako dodaje, kada je prvi put krenuo za Mladenovac, "čovek iz Niša" mu je dao paket veličine sudsko-advokatskog rokovnika.

- Rekao mi je da će me, kad pređem naplatnu rampu, čekati čovek. Pitao sam kako ću ga prepoznati, a on mi je rekao: "Prepoznaće on tebe". Kad sam stigao čovek iz auta mi je mahnuo, izašao sam i krenuo za njim. Skrenuli smo u šumu. Ušao sam u nju s velikim strahom. Ne sramim se da priznam da je bilo jezivo... Predao sam mu paket i tako još pet puta - ispričao je on.

Na pitanje sudije da li zna ko je čovek kome je predao paket, Cvetkov je rekao:

- Želim da budem iskren, precizan, da ne pogrešnim. On mi je najsličniji tom liku - rekao je on i rukom pokazao na prvookrivljenog Novakovića poznatog kao Tocilo.

Ko je Tocilo?

Kriminalnu karijeru Novaković je započeo 2008, kada je uhapšen zbog zelenašenja, i to tek pošto je jedna njegova žrtva iz sela u okolini Mladenovca pokušala da se ubije jer više nije mogla da plaća zelenašku kamatu.

Naime, početkom 2007. godine Novaković je žrtvi pozajmio 9.000 evra, a tokom narednih godinu i po dana od njega je naplatio kamatu od čak 42.600 evra!

Dužnik je zbog duga rasprodao svu imovinu i pokušao da se obesi, ali mu je kanap pukao. Preživeo je, a zelenaško klupko je počelo da se odmotava. Novaković je uhapšen, osuđen na četiri i po godine zatvora, ali je pušten na slobodu do pravosnažnosti presude.

Na slobodi nije mirovao, već je 2010. godine ponovo uhapšen i tada je osumnjičen da je organizovao osmočlanu bandu koja je pljačkala benzinske pumpe, menjačnice, zlatare i vozilo za transport novca FTO sistema.

U kriminalnoj grupi su bili mladići iz Mladenovca, Sopota i okoline, od kojih većina ranije nije imala problema sa zakonom. Vrednost opljačkanog plena bila je oko 20 miliona dinara. I tada je policija sumnjala da je Novaković trguje drogom, ali za to nije bilo dokaza.

Sud ga je, opet, pustio iz pritvora, iako je i tada čekao pravosnažnost presude za zelenašenje.

Slobodu je iskoristio da razgrana narko-mrežu u šumadijskim gradovima, pa je 2012. opet uhapšen...

Interesantno je da i tada kod Novakovića, za koga se verovalo da je rukovodio kriminalnom grupom, nije nađena droga, već su narkotici bili kod njegovih saradnika.

Ni nakon toga nije odlučio da se smiri, već je počeo da se bavi trgovinom heroina, ali je ovaj put imao još osmišljeniji plan. Postao je šef kriminalne grupe, u kojoj je bilo još devet saradnika, i organizovano su krijumčarili i prodavali narkotike.

