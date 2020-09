UMRO SAM, PA SU ME REANIMIRALI: Oglasili se policajci čije je prebijanje zgrozilo Srbiju! JEDNOM ODSEKLI I UVO (VIDEO)

Kurir je došao u posed ekskluzivnih snimaka sa nadzornih kamera kafića u Sremskoj Mitrovici, u kome su 2017. brutalno prebijena dvojica policajaca, Miroslav Manjoš i Vladimir Nedeljković.

Nakon skoro tri godine od tog incidenta, pretučeni policajci otvorili su dušu i rekli da su rane zarasle ali da i dalje osećaju posledice masakra koji su nad njima počinili članovi kriminalne grupe iz Laćarka.

Miroslav Manjoša se nakon incidenta odselio sa porodicom u Beograd, gde trenutno živi i radi. Kaže da se nerado priseća nemilog događaja nakon koga je dao otkaz u KPZ Sremska Mitrovica gde je radio kao zatvorski čuvar, ali da pomno prati tok suđenja zločincima koji su unakazili njega i Vladimira.

- Snimak koji ste obelodanili zaista ne bih da ga komentarišem. Sve se na njemu vidi i vidi se ko je šta kome uradio. Veoma mi je mučno da se prisećam celog događaja. Zbog toga sam se između ostalog i odselio sa porodicom iz zemlje.

Kaže da su fizičke rane zacelile, da se oseća dobro i da najrađe ne razmišlja o kobnoj večeri ali da preko advokata i prijatelja prati šta se dešava sa njihovim slučajem koji je preuzeo Viši sud u Sremskoj Mitrovici.

- Dokazni materijal je tu, tu su izjave svedoka… Kako sam razumeo na sledećem ročištu bi trebalo da bude urađeno i veštačenje snimka pa ćemo videti šta će dalje biti. Nadam se da će pravosudni organi uraditi valjano svoj deo posla i konačno ovaj slučaj privesti kraju i adekvatno kazniti počinioce - zaključio je Manjoš.

Umro sam pa su me reanimirali, odsekli su mi i uvo

Istog je stava i njegov prijatelj Vladimir Nedeljković koji je takođe stradao kobne noći a koji kaže da mu je mučno da gleda snimak i da se priseća dana kada je praktično ubijen i ponovo vraćen u život.

- Evo već dve i po godine proživljavam sve to. Da nije tog snimka još bi po čaršijskim pričama ispalo da smo mi za sve krivi i da smo maltene to sve sami sebi uradili. A tamo se lepo sve vidi. Vidi se da sam već posle nekoliko prvih udaraca ostao bez svesti a oni su me i dalje tukli, sekli… I mene i Miroslava. Iskrvario sam i praktično umro pa su morali da me reanimiraju. Istina je da nisam bio na dužnosti ali su oni dobro znali da sam policajac, a da je Miroslav zatvorski čuvar. Ako su bili u stanju tako zverski da napadnu službena lica, šta onda jedan običan čovek može da očekuje od takvih ljudi ako budu pušteni na slobodu - pita se Nedeljković koji je od kobne večeri na bolovanju sa brojnim ranama od kojih je većina zacelila, ali one najteže – psihičke, još su primetne.

- Uskoro treba da izađem pred invalidsku komisiju jer više psihički ni fizički nisam sposoban za rad. Celog su me isekli. Odsekli su mi uvo ali su lekari uspeli da ga vrate. Slično je i sa šakom. Proboli su mi je nožem i lekari su uspeli da sastave tetive sa srednjim prstom ali su mi ostali uništeni nervi i sada je on disfunkcionalan, a i cela šaka mi je atrofirala. I pucali su na nas. Deo zrna od metka mi je još u potiljku. Na sreću nije probio moždanu opnu pa su lekari odlučili da ga izvade kada ga telo samo izbaci do kože. Šta da vam kažem? Nadam se samo da će sud pošteno odraditi svoj posao i da će se sve konačno završiti - rekao je ogorčeni Nedeljković.

Motiv napada Pretpostavljamo da je motiv za napad bila činjenica da je Nedeljković radio na njihovom razotkrivanju i privođenju pravdi zbog raznih kriminalnih dela, a da je Manjoš tu, nažalost, ispao kolateralna šteta kao i devojka koja je zadobila lakše telesne povrede od rikošeta, rekao je izvor upućen u detalje istrage.

Optuženi pripadnici kriminalne grupe iz Laćarka Za taj napad optuženi su pripadnici kriminalne grupe iz Laćarka, koji će se na sudu naći 10. septembra. Optuženi su Vlatko Tojagić, Milan i Živan Dragojlović, Mladen Vukelić, Filip Milutinović i Bojan Pavlović, kao i Milenko Vukelić, koji je u bekstvu. Napadači su nemilosrdno tukli policajce svim i svačim, rukama, nogama, stolicama, slomljenim flašama... Na kraju je jedan od napadača izvadio pištolj i zapucao. Metak, koji je rikošetirao, pogodio je jednu devojku. Na snimku se vidi kako gosti kafića panično beže, preskačući izmasakrirane policajce.

