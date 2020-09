ARKANOVOG UBICU ČUVAJU DA NE PROGOVORI: Gavrić se plaši da će biti ubijen, bori se da dobije azil u JAR

Dobrosav Gavrić (43), osuđen na 30 godina zatvora zbog ubistva Željka Ražnatovića Arkana (48) i dvojice njegovih prijatelja, još nije izručen našoj zemlji, iako je sud Južnoafričke Republike (JAR) odluku o tome doneo još u februaru ove godine! Paraf na rešenje o ekstradiciji treba da stavi ministar pravde JAR, ali on još nije otkazao gostoprimstvo trostrukom ubici iz beogradskog „Interkontinentala“.

- Nikakvo rešenje nismo dobili o izručenju iz Južnoafričke Republike i na tom polju se ništa ne dešava - rekli su u Ministarstvu pravde Srbije.

Iako mu je Ustavni sud JAR rezervisao kartu za Srbiju, Gavrić se u toj zemlji još uvek grčevito bori za dobijanje političkog azila. Sve vreme se nalazi u strogo čuvanom zatvoru „Helderstorm“ u blizini Kejptauna, na zapadu zemlje.

Bivši obaveštajac Božidar Spasić kaže da je proces izručenja dug, posebno iz Južnoafričke Republike.

- Na taj proces utiče i umešanost engleske obaveštajne službe. Njena uloga u ubistvu Željka Ražnatovića je evidentna. Nije Gavrić slučajno pobegao baš u JAR. Sada se koriste klasične i posebne metode odugovlačenja s izručenjem. Mislim da Gavrića savetuju eksperti, koji pokušavaju da dokažu politički karakter obračuna u kriminalnom miljeu, a ne može se odbaciti ni teza o korumpiranom pravno-policijskom sistemu u toj zemlji. Lično mislim da niko nije zainteresovan da Gavrić stigne u Srbiju. Podsećam da je ubistvo Arkana na Zapadu dočekano s odobravanjem. Sve su to činioci da se čitav postupak odvija trapavo i usmeren je da Gavrić ne dođe u Beograd. Pozadina svega je nešto na šta ni najveći eksperti nemaju pravi odgovor - priča Spasić za „Alo!“.

On ističe da Englezima odgovara što Gavrić optužuje Slobodana Miloševića za Arkanovo ubistvo.

- Oni strahuju šta bi Gavrić mogao dodatno da kaže. Njihova je praksa da čuvaju svoje agente koji su izvršili određene usluge. Vrlo je verovatno da je to obećano pre atentata na Arkana - ističe Spasić.

Ukoliko bude izručen Srbiji, Gavrić će zatražiti novo suđenje na kojem će, kako tvrdi, dokazati da nema veze sa ubistvom Željka Ražnatovića i njegovih prijatelja Milenka Mandića Mande (44) i Dragana Garića Gare (47). Na novom suđenju bi se eventualno otkrili motiv, nalogodavci i organizatori zločina, koji nisu obelodanjeni 20 godina.

Gavrić se u istrazi 10. februara 2000. branio ćutanjem, da bi 14. aprila 2000. istražnom sudiji negirao da je ubio Arkana i prijatelje i tvrdio da je to „čista izmišljotina“, te da bi Arkana „znao samo iz novina da ga te večeri nije video u hotelu“. Izjavio je da je te večeri otišao u hotel „da nešto kupi svojoj devojci jer mu je bilo mnogo lepo sa njom na Paliću“.

Gavrić je u istrazi izjavio da je na sebi ispod džempera imao sivu pancir košulju, koju je uvek nosio zbog svoje bezbednosti. Pancir je, kako je rekao, nosio jer ga je šest meseci pre događaja u „Interkontinentalu“ ranio jedna dečak, čije ime nije hteo da spominje. Tvrdio je da kod sebe nije imao pištolj, kao i da je četiri-pet meseci pre toga njegov službeni pištolj ostao u brigadi gde je bio zaposlen kao policajac. On tvrdi da su sklonjeni nalazi parafinske rukavice, koja mu je uzeta u Loznici „zbog toga što to policiji nije išlo u korist“.

- Rekao je da smatra da je suludo da je on ubica. Izjavio je da bi, da je hteo da ubije Arkana, on to učinio na neki drugi način na nekom drugom mestu - izjavio je Gavrić kod sudije.

- On je u istrazi rekao da je u hotel stigao od pet do deset minuta ranije i seo u separe kod prozora. Rekao je da je gledao prema ulaznim vratima kako bi video kada će doći njegov drug Milan Đuričić Miki. Izjavio je da je čuo više pucnjeva, ali nije mogao da precizira koliko, mada se opredelio da se radi o brzoj paljbi. Tada se bacio na desnu stranu i to prekoputa rukohvata fotelje. Paljba je ubrzo prestala, on je krenuo prolazom između separea i fotelja u pravcu kružnih vrata u nameri da izađe iz hotela i tada ga je nešto preseklo preko leđa, kao da ga je grom pogodio - izjavio je Gavrić u istrazi.

On tvrdi da u hotelu, u vreme ubistva, bio nepoznati mladić, koji je protrčao pored njega.

- Pre nego što ga je pogodio projektil u telo, u momentu kada se podigao sa fotelje kako bi napustio hol hotela, na oko dva metra sa njegove leve strane, video je muškarca kako trči. Imao je na sebi jaknu sive boje, crne pantalone i crnu kosu, ali to je bio delić sekunde, tako da mu lik uopšte nije video, pa je uočio da ima tamnu kosu, jer mu je video potiljačni deo. Naveo je da je taj mladić u sivoj jakni došao sa leve strane i istrčao iz prolaza pored klavira i žardinjere. Taj mladić je već stigao do pulta, kad je on počeo da trči, nestao mu iz vidnog polja, nakon čega je on pogođen i, koliko se seća, nalazio se negde oko pulta. Gavrić je izjavio je da u momentu kada je pogođen nije čuo pucnjavu, ali da je nakon toga usledila paljba i da nikog nije video u holu. Kazao je da je gledao da što pre izađe iz hotela jer je video da su mu obe noge oduzete, i na laktovima je puzao ka izlaznim vratima - navedeno je u Gavrićevom iskazu istražnom sudiji.

