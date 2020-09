SUĐENJE ZA SAČEKUŠU U NIŠU: Osumnjičeni tvrdi da nije pucao, supruga otkrila poslednje reči ubijenog Miloša

Darko M. (33) iz Niša koji se sumnjiči da je u naselju Beverli Hils u Nišu sasuo 10 metaka u nekadašnjeg prijatelja Miloša Radojkovića (25) odbacio je danas sve navode optužnice i izjasnio se da nije kriv. Ova sačekuša dogodila se 20. novembra 2019. godine oko 17 sati kada je Miloš došao da trudnoj ženi donese neke namirnice.

Ostavio je motor "Jamaha" upaljen ispred kuće i kada se vratio ubica ga je čekao ispred garaže gde je, kako je danas na početku glavnog pretresa rečeno, iz pištolja CZ (9mm) ispaljeno 12 od kojih su 10 pogodili Radojkovića, a smrtonosan pogodak je bio metak u gradnom košu.

"Šta to radiš, šta to radiš", rekao je Radojković ubici, a onda je počeo da zove suprugu, "Miljana, Miljana...". Tada je izdahnuo. Četvorogodišnja devojčica s kojom je živeo u iznajmljenoj kući u ovom elitnom naselju je sve vreme plakala.

"Ja nisam učinio to krivično delo. Nisam ubio Miloša, a dokazi su mi podmetnuti, rekao je danas Darko M. na suđenju. Njegova odbrana je tražila elektronski prikaz DNK s mesta zločina koje, kako je rekla njegova advokatica Zora Dobričanin, moraju da prokomentarišu stručni veštaci. On danas nije hteo da odgovara na pitanja jer opravdano odsutan njegov advokat, Milan Petrović nije bio u sudnici tako da se njegova kompletna odbrana očekuje na sledećem ročištu.

Radojkovićeva supruga je sve vreme suđenja bila uplakana i na ivici da izgubi svest jer je, bilo je vidno, potreslo svedočenje. Ona je praktično jedini svedok u ovom kriminalnom činu.

"Miloš i Darko su se družili ranije, čak smo se i poprodično posećivali. Onda je moj pokojni suprug uhapšen jednog dana, kada me Darko pozvao i rekao "Šta je uradio ovo, što mi je Miloš zapalio auto". Bila sam trudna i kada imate uhapšenog supruga, ne znate šta da mislite. Bila sam uznemirena jer nisam znala da li Miloš zaista to učinio ili ne. Miloš je zbog toga bio 30 dana u pritvoru. Kasnije se nisu više družili, a Miloš nije dočekao suđenje", počinje priču Miljana koja danas sama odgaja četiri i po godišnju devojčicu i sedmomesečnog sinčića.

Miljana je bila u kuhinji kada je začula neke udarce, a kasnije će se ispostaviti da su to bili hici iz pištolja.

"Miloš je ostavio namirnice u kuhinji i odatle ušao u garažu. kada sam začula te udarce, mislila sam da su se otkačila vrata od garaže i krenula sam prema njoj. Tada sam začula da se Miloš obraća nekom trećem licu. I dozivao me je. Nekako sam otvorila vrata, mirisao je barut. Tada sam videla Miloša pored automobila kako leži s podignutim rukama na gore. Pošto sam završila kriminalistiku, znam da se mesto ne sme dirati, ali sam ga uzela za glavu. Kada je stigla Hitna medicinska pomoć već je bio mrtav", uplakana i usplahirana je potvrdila danas na sudu da je to izjavila pred tužiocem nakon pucnjave.

Na suđenju koje se nastavlja 2. oktobra nije rečen motiv zbog kog bi Miloš zapalio automobil što se dogodilo 28. juna 2019. godine. Tada je navodno na kanti benzina pronađen Milošev DNK tako da je brzo uhapšen.

Milošev sinčić rođen istog dana i istog časa kao otac

Miljana I., Miloševa supruga koja se bavi pripremanjem keteringa, rekla je na suđenju da su ona i Miloš živeli u vanbračnoj zajednici kao i da se njihov sinčić rodio pre sedam meseci i to na Milošev rođendan, pa čak i u isto vreme.

"Sve me to dodatno uznemirava. Mlađa ćerkica stalno zove tatu. To mi i vaspitačice u vrtiću kažu. Posle Miloševog ubistva sam vrlo teško iznela trudnoću, a rođen je istog dana i istog časa kao otac. I otac Miloš i sada sedmomesečni sinčić su rođeni 4. februara u 9,05 sati", rekla je ona na suđenju.