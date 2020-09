MAMA KO TO GORI U VAŠOJ ULICI! Komšije o bračnom paru koji je IZGOREO: Pre par dana trčao bos po ulici i dozivao u pomoć

Božidar Dimitrijević (55) i njegova slepa supruga Ivana (41) nastradali su juče u stravičnom požaru u Ulici Save Kovačevića u Inđiji. Kako saznajemo, vatra u domu Dimitrijevića buknula je oko pet sati ujutru.

Lepo se slagali

- Supružnici su se u trenutku izbijanja požara nalazili u spavaćoj sobi. Pretpostavlja se da usled gustog dima nisu uspeli da se spasu, pa su se ugušili u kući. Inače, Ivana je bila slabovida, videla je svega 10 odsto, pa je to verovatno otežalo njeno izvlačenje iz kuće u plamenu - rekao je naš izvor iz istrage.

Stanare u ovoj ulici probudile su sirene.

- Istrčali smo i videli da vatrogasci gase požar. Nazvala me je ćerka i rekla: „Mama, šta je to u vašoj ulici, ko to gori“ - kaže za Kurir komšinica Jovanka Bilaus.

Komšije Dimitrijevića su za stradale imale samo reči hvale, a bili su i vidno potreseni zbog nesreće.

- Božidar, koga su svi zvali Boban, oženio se Ivanom i doveo je u Inđiju. Nisu imali dece, a složno su živeli godinama. Ona je bila gotovo slepa, pa se muž starao o njoj. Bio je izuzetno brižan i pun ljubavi, takav par se retko viđa - priča ova komšinica i dodaje:

- Ivana je bila zaposlena u opštini. Radila je na centrali, pa ju je muž svakog jutra odvodio na posao, a po podne vraćao. Boban je nekad radio kao portir. Skromno su živeli, trudili su se i bili fini i ljubazni prema svima.

PRE NEKOLIKO DANA TRČAO BOS PO ULICI Komšije kažu da se pre nekoliko noći čulo da Božidar doziva pomoć. - Trčao je bos po ulici i dozivao pomoć, a čula se i Ivana iz kuće. Neki momci su ga vratili nazad i pozvali Hitnu pomoć, koja je došla, ali se ne zna šta se tačno dogodilo. Možda je nekome pozlilo. Znam da se nisu svađali, niti imali problema. Samo se u poslednje vreme zapustio, pustio je kosu i bradu - kaže komšinica. foto: Tamara Trajković

Instalacije ili šporet

U istom dvorištu sa Dimitrijevićima stanovao je i Božidarev brat, s kojim nisu komunicirali.

- Oni su se navodno tužili zbog te male kuće u kojoj su stanovali Ivana i Boban. Pričalo se da ih je dobio na sudu i rekao im da se sele jer je hteo da sruši očevu kuću i tu sagradi nešto novo. Navodno, dugo su bili u svađi, a Boban je govorio da mu je gasio vodu - navode komšije. Rodbina stradalog para juče nije želela da daje izjave.

Uzrok požara u Inđiji za sada nije poznat.

- Imali su u kući šporet smederevac, ali nije bilo hladno da bi ga založili. Grejali su se inače na gas. Nisu bili pušači, pa moguće da su požar izazvale ili trošne instalacije, ili taj šporet - tvrde komšije.

Kurir.rs, Jelena Ivić/ Foto: Tamara Trajković

