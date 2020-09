SRCE DA PUKNE: Radojica izgubio 2 sina za 2 godine, Aleksandar stradao u misterioznom požaru, a sada Marjana ubio kombi

Marjan Stojković zvanbi Bimber (37) iz sela Suvi Do kod Vranja nastradao je u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila u utorak u zoru na starom putu Vranje-Vladičin han. Na Marjana je naleteo kombi vranjske registracije kojim je upravljao R.J. (47) iz Vranja. Zbog osnovane sumnje da je učinio krivično delo teško delo protiv bezbednosti javnog saobraćaja, vozač kombija je lišen slobode i zadržan u pritvoru.

"Ne znam šta da kažem. Znate da je ocu najteže kada sahranjuje svoje dete, a mene je pogodila dvostruka nesreća. Nema dve godine otkako mi je nastradao drugi sin Aleksandar Stojković koga su takodje zavli Bimber. Imao je samo 33 godine. Stradao je u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila 7. decembra 2018. kod Vlasotinca. Bio je na putu pik-apom koji se pod misterioznim okolnostima zapalio. Neverovatno je i nema prvog objašnjenja do danas kako nije mogao da izađe iz palmena već je izgoreo u vozilu, a da nigde nije udario", drhtavim glasom priča tugom skrhani Marjanov i Aleksnadrov otac, Radojica Stojković (59).

Kobnog dana Radojica nije bio u selu. Radio je sa svojom ekipom kermičara u Kruševcu. Crnu vest javio mu je kum iz sela.

"Marjan je radio sa kolegama u Vranju. Te večeri su bili u kafani nedaleko od naše kuće. Znam da je sa njim bilo društvo iz sela i neki momci iz Vranja. Ne znam detalje, samo su mi rekli da ga je oko 3.30, kad su izašli iz kafane, bukvalno pokosio kombi na ivici kolovoza. Smrt je bila trenutna. Sumnjam da je automobil išao prebrzo i da ga vozač nije primetio mada se širi glas po selu da ga je neko gurnuo na kolovoz. Ne znam, neka to utvrdi istraga. Čuo sam da je vozač uhapšen i to sigurno nije bez razloga", dodaje Radojica.

Meštani kažu da je Marjan bio vredan i pošten momak. Svojevremeno je bio među najboljima za prijem u Žandarmeriju, ali tu nije ostao već je neko vreme radio u Vojsci Srbije, a potom i kao obezbeđenje. Ipak, prevagnula je želja da pomogne ocu i počeo je da radi u porodičnoj firmi "Bimber" kao keramičar.

Za Marjanom je ostala supruga Dragana i ćerkica Jelena.

"MARJAN OSTAO NA ROĐENDANSKOJ PROSLAVI"

M.N. bio je kobne večeri u kafani sa strdalim Marjanom: "Bilo nas je još troje s Marjanom. Sedeli sm o u kafani do ponoći kada smo nas trojica i jedna devojka izašli i krenuli kući. Marjan je ostao sa društvom iz Vranja. Slavili su neki rođendan, pa im se on priključio. Zvao sam ga da pođe sa nama, ali je on odbio. Reče: 'Rano je, sam će kasnije". Ubrzro sam čuo za tragediju. Detalje znaju samo Vranjanci koji su ostali s njim. Ja sam samo čuo ujutro da se desila tragedija".