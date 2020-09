JA SAM BOG, ZNA SE ČIJI JE NAJVEĆI I NAJDUŽI! Šef zatvora MALTRETIRAO zaposlene, stražari se ujedinili i tužili ga!

- Vređao je zaposlene i pretio im. Govorio im je „da su ovce bez mozga, a da je on čobanin“. Spočitavao im je da "medicinske sestre gledaju u sise, a vaspitačice u min.u!“. Vikao je na njih da ne šalju preteća pisma u Upravu za izvršenje krivičnih sankcija, govoreći: „Ja sam bog, zna se čiji je najveći i najduži!“ - rekao je Zvonko Tomašević, punomoćnik stražara i predsednik Jedinstvene sindikalne organizacije ustanova za izvršenje krivičnih sankcija Srbije (JSO UIKS).

Tomašević navodi da je tortura Stanisavljevića trajala od 2009. do polovine 2020. i da posle žalbi zaposlenih nije postao zamenik načelnika.

- Stražari nisu hteli da pređu u njegov sindikat niti da rade na njegovoj farmi koza! Na sastancima, gde je vodio glavnu reč, nije dao nikome da se javi za reč, već je pretio: „Zna se ko je bog! Obrisaću gumicom svakog ko mi stane na put!“ Napravio je „zid plača“ u kancelariji i na njega kačio sve što su mu zaposleni pisali. Kačio je da to svi vide, a onda ih je zvao da stoje pred tim i pretio im. Obećavao je ljudima privilegije ako peđu u njegov sindikat - rekao je Tomašević juče posle suđenja.

Posle vanrednog nadzora, Stanisavljević je smenjen sa funkcije načelnika, ali nije potpuno zglajznuo, već samo jedan stepenik niže, pa je sada zamenik načelnika.

Razboleli se zbog šefa Na jučerašnjem suđenju, stražari su optužili bivšeg načelnika za zlostavljanje. Oni su naveli da su zbog njegovog ponašanja doživeli stres i razboleli se, kao i da su poniženi.

- Zvao je telefonom zaposlene i naređivao im da se posle noćne smene, odmah po dolasku kući, vrate u zatvor na raport! Onda ih je ostavljao da ga čekaju po nekoliko sati. Kada smo se kolegijalno dogovarali da zamenimo smene, on je to zabranjivao. To smo mogli da radimo samo kada on dozvoli. Za sve ovo imamo dokaze - kažu stražari i dodaju da se njegovom smenom ništa nije promenilo.

- Kada načelnika nema, on ima sve ingerencije, što mu dođe na isto! Tražimo da se smeni i premesti u drugi zatvor. Hteo je da nas slomi, ali nije uspeo - poručili su članovi Jedinstvenog sindikata Srbije. Suđenje se nastavlja 3. novembra.

