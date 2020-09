ARKANA SU UBILI JER JE BIO NEZGODAN SVEDOK: Pismo ključnog svedoka otkriva zbog čega i koga je Željko LIKVIDIRAN!

Bilo je reči da će on iz jednog od najčuvanijih zatvora u Južnoafričkoj Republici biti prebačen u požarevačku Zabelu. Gavrić tvrdi da bi mu povratak u Srbiju značio sigurnu smrt jer bi ga ubili Arkanovi prijatelji. On je detaljno opisao kako je prve tri godine proveo u samici kako ga neko ne bi ubio.

Dobrosav Gavrić, u svom zahtevu za azil, koji je podneo vlastima Južnoafričke Republike, tvrdio da nije ubica i naveo je da je jedini koji je imao motiv i moć za to ubistvo bio tadašnji predsednik Slobodan Milošević. On navodi da se Milošević plašio Arkana kao nezgodnog svedoka protiv njega u Hagu.

"Jedina osoba koja je mogla da ubije Arkana je bio predsednik Slobodan Milošević. On je bio poznat po tome što je bio spreman i sposoban da ubija protivnike. Do 2000. godine Miloševića su tražile snage NATO i istraživani su njegovi zločini. Tada se očekivalo da će biti prihvaćena optužnica protiv njega. To je stvorilo veliki pritisak na Miloševića.

Za istragu zločina je bio potreban svedok visokog profila koji bi mogao da svedoči o Miloševićevom znanju i odobravanju zločina počinjenih u ratu. Iz tog razloga, verovatno je Milošević naredio atentat na Arkana", piše Gavrić u zahtevu za dobijanje političkog azila.

Gavrić tvrdi da nije poznavao Arkana i da nije imao motiv da ga ubije. Ističe da je te večeri, 15. januara 2000, došao u Interkontinental da se nađe sa društvom i da je tada video Arkana, ali da nije obraćao pažnju na njega.

"Bilo je puno pritisaka na policiju da nađe osumnjičenog, a ja sam kasnije nevin optužen", piše Gavrić..

"Posle izlaska iz zatvora, vratio sam se u Loznicu. Tamo ja i moja porodica nismo bili sigurni. Dobijao sam anonimne pretnje i uvek su me čuvali, a po gradu su se viđali opasne ljude", navodi Gavrić u aplikaciji koju je Viši sud u Kejptaunu odbacio kao neosnovanu.

Drugostepeni sud je zaključio da su im srpske vlasti odgovorile da Gavrić nije počinio politički zločin i da nema osnova da dobije status izbeglice. U odluci navode da su im srpske vlasti garantovale da mu ne preti smrtna kazna ukoliko bude deportovan u Srbiju.

Kurir.rs/politika-ekspres.net

Foto printscreen

Kurir