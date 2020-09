STEFANOVIĆ O INCIDENTU U NOVOM SADU: Gde god da se Kontić krije, biće uhvaćen i kažnjen

Policija nije čekala da se pojavi snimak prebijanja u Novom Sadu, već je odmah preduzela sve potrebne radnje i obavestila osnovnog tužioca u Novom Sadu, izjavio je danas ministar policije Nebojša Stefanović i poručio da će Ivan Kontić, koji je zverski pretukao mladića ispred kladionice, biti uhvećen gde god da se krije i odgovarati pred srpskim pravosuđem.

Upitan da li su tačne špekulacije koje se mogu čuti u javnosti da je policija znala sve od početka, ali da je ušla u istragu tek kada je snimak postao javno dostupno svima, Stefanović je gostujući na Hepiju to demantovao i istakao da je najveći deo tih priča potpuna laž. - Već 24. avgusta posle ponoći, oko jedan, kada se to dogodilo, odmah prepodne je slučaj prijavljen policiji i ona je obavestila osnovnog tužioca u Novom Sadu - rekao je Stefanović i poručio da se ništa neće prikrivati, kao i da će biti istraženo da li je postojao propust policije ili bilo kog organa. Kako kaže, sektor unutrašnje kontrole MUP-a angažovan je u ovom slučaju od prvog dana, od kada radimo na tome da li je svako postupanje policije bilo pravovremeno i u skladu sa zakonom.

Odgovor na optužbe policije Odgovara na kritike opozicije kako cveta kriminal da sada na ulicama godišnje imamo manje od 90 ubistava, što je duplo manje nego u vreme kada su predstavnici opozicije bili na vlasti. Stefanović ističe da je u Novom Sadu zverstvo učinjeno i da su svi bili zgroženi tim prebijanjem, kao i da se radi intenzivno sa policijama susednih država i da Kontić nema gde da pobegne. Napominje da je bila analiza između osnovnog i višeg tužalštva da li će se to prebijanje kvalifikovati kao nanošenje teških telesnih povreda ili kao pokušaj ubistva. - Ne želimo da ljudi misle da su policija i tužioci bili lenji i da nisu preduzimali ništa već da su navodno čekali da se pojavi snimak. Nekada ljudi kada objave ovakve snimke misle da su uradili dobru stvar, a samo su upozorili počinioce koji se onda prikivaju.

Uhvatićemo ga, gde god da se krije Stefanović poručuje da će Kontić biti pronađen bez obzira gde se nalazi, u CG ili nekoj drugoj zemlji i da niko ne misli da će se kada malo prođe vreme i pritisak javnosti to zataškati i da će Kontić bolje proći. - On će se naći pred pravosuđem Srbije i biće kažnjen - naglasio je ministar policije Srbije. Na pitanje kako komentariše to što se priča da iza Kontića stoje moćni ljudi, Stefanović je rekao da tog čoveka niko iz vlasti nikada nije branio niti štitio, niti imao bilo kakve veze sa njima. Ističe da bi se njegovim strogim kažnjavanjem, iako ne želi da se meša u rad pravosuđa, poslala jasna poruka da to što se dogodilo nije dozvoljeno u našoj zemlji. Stefanović dodaje da je jedan bivši policajac koji je direktor u toj firmi gde se to dogodilo upravo smenjan kada je on postao ministar. - Ja sam ga smenio. Kako onda možemo da kažemo da ga neko štiti, već ga ozbiljno gonimo (Kontića). On nema veze ni sa SNS ni sa gradskim strukturama u Novom Sadu niti ima iko dokaze o tome. U pitanju je samo neka insinuacija samo da bi se bacila ljaga.

Stefanović je zapitao šta je to Kontić uradio da bi navodno bio zaštićen. Kada je reč o eksploziji džipa na Novom Beogradu, u kojoj je, prema pisanju medija, stradao Strahinja Stojanović, ministar je rekao da je ozbiljna istraga u toku, na kojoj zajedno rade beogradska i kriminalistička policija, te da očekuje da slučaj bude rasvetljen.

foto: Tamara Trajković, Instagram Printscreen

- Naš posao je da građani vide efikasnost policije, da rešvamo brzo slučajeve i verujem da će to biti i ovog puta - rekao je Stefanović.

Kurir.rs/Tanjug/Happy TV

Kurir