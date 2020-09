PEDOFILU IZ BAČKE PALANKE 8 GODINA ROBIJE: Sudija nabrojala na kakve je sve užase terao devojčicu

NOVI SAD - Pera Dmitrov (67) iz Bačke Palanke, danas je pred Višim sudom u Novom Sadu, osuđen na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 8 godina (za produženo krivično delo obljuba sa detetom kaznu zatvora u trajanju od 7 godina i za produženo krivično delo nedozvoljene polne radnje kaznu zatvora u trajanju od 2 godine.

Sudija Ivana Josifović donela je prvostepenu presudu za produženo krivično delo obljuba sa detetom u sticaju sa produženim krivičnim delom nedozvoljene polne radnje.

Po izrečenoj presudi okrivljeni Pera Dimitrov je obavezan i da maloletnoj oštećenoj N. N. na ime naknade nematerijalne štete zbog duševnih bolova zbog povrede ljudskog dostojanstva isplati iznos od 300.000,00 dinara dinara, u roku od mesec dana od pravosnažnosti presude, pod pretnjom izvršenja - saopšteno je iz Višeg suda.

foto: Marina Lopičić

-Glavnom pretresu nije pristupio uredno obavešteni okrivljeni. Za ceo tok glavnog pretresa je bila isključena javnost iz razloga zaštite interesa maloletne oštećene, na glavnom pretresu koji je održan 18.septembra, sudsko Veće je donelo odluku da se izreka presude kao i razlozi presude objave u prisustvu javnosti.

Okrivljeni Dmitrov je neutvrđenog dana 2017. godine do 19.06.2018. godine u Bačkoj Palanci, u svojoj kući, u ulici Čerga, sposoban da shvati značaj svoga dela i da upravlja svojim postupcima, svestan svog dela i hteo njegovo izvršenje, u cilju zadovoljenja svog polnog nagona, deset do petnaest puta izvršio sa detetom - oštećenom N. N (14), čin izjednačen sa obljubom i u više navrata nad njom vršio druge polne radnje, na taj način što je prilikom dolaska deteta - oštećene N. N. u njegovu kuću radi kupovine cigareta za oca i gledanja televizijskh serija, kada je bio sam u kući, zaključavao vrata kuće sa unutrašnje strane, stavljao ćebe na pozor radi skrivanja od eventualnog uočavanja spolja, te je terao da ga oralno zadovolji tako što je skidao sa sebe farmerice i donji veš do kolena, nalagao joj da klekne ispred njega i otvori usta, nakon čega joj je svoj polni organ stavljao u usta, što je nastavljao da čini ritmičkim kontinuiranim pokretima, dok je u više navrata, terao je da ga polno zadovoljava masturbiranjem njegovog polnog organa, što je ona i činila, ljubio je u usta, po grudima, u predelu stomaka, grudi i genitalija, svojim polnim organom dodirivao njen stomak, deo ispod gaćica i između nogu, nagovarao je da imaju polni odnos, pri čemu joj je pretio da ne sme nikome da priča, pri čemu je bio svestan da je njegovo delo zabranjeno,čime je izvršio produženo krivično delo obljuba sa detetom u sticaju sa produženim krivičnim delom nedozvoljene polne radnje - stoji u saopštenju.

Predsednik veća je usmeno obrazložila dokaze na osnovu kojih je sudsko veće van svake razumne sumnje uvereno u ovako utvrđeno činjenično stanje, ne prihvatajući odbranu okrivljenog koji je negirao da se išta od navedenog ikada desilo. Sud je presudu prvenstveno zasnovao na iskazu oštećene datom u prisustsvu psihologa, koja je u svemu u skladu sa pozitivnim propisima saslušana na način da se u najvećoj mogućoj meri zaštite interesi oštećenog deteta i da se spreči sekundarna viktimizacija.

Na osnovu repdrodukovanog audio i video snimka iskaza oštećene, kao i na osnovu nalaza tima veštaka neuropsihijatra, psihijatra i psihologa, sud je utvrdio da je njen iskaz detaljan, jasan, razumljiv, da mlt.oštećena nije sklona konfabulacijama te da je sve što je iznela rezultat sopstvenih iskustava, osećaja i zapažanja, te da je isključena mogućnost da je evntualno samo reprodukovala naučeno ili sugerisano, što proizilazi iz bogatsva detalja kojima je mlt. oštećena opisala brojne protivpravne i protivvoljne situacije u kojima se našla sa okrivljenim u toku navedenog vremenskog perioda od preko godinu dana.

Kako dalje stoji u saopštenju, Sud je okrivljenog osudio na kaznu zatvora u trajanju od 8 godina ceneći sve okolnosti kako na strani okrivljenog koji tokom čitavog postupka nije pokazao ni trunku saosećaja, kao i okolnosti vezanih za samo izvršenje dva krivična dela u produženju koja je okrivljeni činio u naselju Čerga gde su svi živeli kao najbliže komšije i bliži ili dalji rođaci. Sud je cenio i sve okolnosti na strani mlt. oštećene, njene porodične i socijalne prilike, da je majka ostavila kada je imala tri meseca, da odrasta sa ocem, maćehom i troje braće i sestara, da redovno ide u školu, ali i da se razvija u obrazovno i socijalno nestimulativnom okruženju. Ovako odmerenom kaznom, sud nalazi da će se postići i ciljevi generalne prevencije u smislu uticaja na potencijalne izvršioce ovakvih krivičnih dela.

Shodno Zakoniku o krivičnom postupku kao i Konvenciji Saveta Evrope o zaštiti dece od seksualnog iskorišćavanja i seksualnog zlostavljanja, sud je u okviru krivičnog postupka oštećenoj dosudio naknadu nematerijalne štete za duševne bolove zbog povrede ljudskog dostojanstva, koje svaki čovek pa tako i svako dete stiče samim rođenjem, bez obzira na pol, rasu, nacionalnu pripadnost i niko nema pravo da mu ga oduzima niti povređuje, a seksualno nasilje je jedan od najtežih vidova narušavanja ljudskog dostojanstva koje stvara zastrašujuću, neprijateljsku, ponižavajuću atmosferu do koje je dovelo ponašanje okrivljenog i očigledno objektivna nemoć mlt. oštećene da ga u tome spreči, suprotstavi se ili nekome prijavi.

Zbog svega toga, sud je poslao jasnu poruku, da svako dete ima jednako pravo na detinjstvo, a da onom detutu koje možda i nema adekvatnu zaštitu od strane porodice i okoline, zaštitu će dati zakon i sud - zaključeno je u saopštenju novosadskog Višeg suda.

Kurir.rs/S. S.

Kurir