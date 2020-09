SUDSKI RASPLET KRVAVE LJUBAVNE DRAME U NIŠU: Pokušao da ubije Beograđanina iz strasti prema lepoj Nišlijki

NIŠ - Rasplet ljubavne drama u kojoj se I. M. (33) iz Niša tereti za krivično delo pokušaj ubistva Beograđanina N. M. (38), a zbog obostrane strasti prema Nišlijki A. P., počeo je danas pred Višim sudom.

Sve troje su danas dali svoje viđenje tih trenutaka i okolnosti pod kojima se sve dogodilo.

Malo je ko slutio da će tog 24. februara ove godine oko 15 sati da se dogode takve scene u Nišlijkinom stanu i to pred njenom devetogodišnjom ćerkom. N. M. je bio u vezi sa Aleksandrom dve godine, ali posle izvesnih problema, ona stupa u telefonski i drugi kontakt sa optuženim I. M. Na suđenju je ona tvrdila da su se znali dva meseca pre incidenta, a on da je veza trajala osam meseci?! U stanu je pored njih troje bila i devetogodišnja devojčica i jedan drug koji nije učestvovao u incidentu.

Beograđanin se tog dana nalazio u stanu, a Nišlija je ušao unutra i pokucao na vrata spavaće sobe iz koje je ovaj prvi izašao i udario ga dva ili tri puta. Posle toga Nišlija je iz džepa torbice izvadio nož sa sečivom od pet centimetara. Žena oko koje su se sukobili stala je između njih dvojice.

Nišlija je posekao Beograđanina ispod ramena, a onda mu je tako mašući zadao i ubod s leve strane grudi, na samo par centimetara od srca a potom mu i rekao: P**ko jedna beogradska, kupi prnje i pali za Beograd", a Beograđanin je Nišliji opsovao majku.

Kada je ranjeni podigao majicu i kako je danas rekao "video da lipti krv", ustao je i uradio neverovatnu stvar. Uzeo je dokumenta, istrčao tako krvav iz stana s tri posekotine i jednom ubodnom ranom i trčao do Urgentnog centra da bi na vratima zdravstvene ustanove pao u nesvest.

- Slažem se s optužnicom ali ne i da sam ga šutirao nakon uboda. Naglašavam da nije trebalo da dođe do toga i zato se izvinjavam. Ja tog dana nisam spavao, uzimao sam heroin, a onda sam s prijateljem otišao u kladionicu na pivo i odatle u stan. Dok smo bili u kladionici ona me je zvala nekoliko puta. Rekla mi je da je u dugovima zbog Beograđanina i da joj treba 2.000 dinara, da mu da za kartu do Beograda. Kada sam pokucao na vrata spavaće sobe, hteo sam da porazgovaramo o svemu. Izašao je, počeo da me psuje i udario me dva ili tri puta. Pošto imam veliku dioptriju, spale su mi naočare i bojao sam se za svoje zdravlje jer sam pre toga pao sa skele i dva meseca sam bio u bolnici. Zato sam iz samoodbrane izvadio nož i krenuo prema njemu. Kada sam video da sam ga ubo, shvatio sam šta sam uradio i samo sam se izmakao. Nisam ga šutirao kako se tvrdi. Nož koji nosim sa sobom je tu da mi posluži na poslu da isečem hleb, salamu kada jedem. S njom sam bio u vezi osam meseci, upoznala je moju majku i to sa Beograđaninom je bila završena stvar - rekao je Nišlija.

Beograđanin je demantovao njegove navode rekavši da su "apsolutna laž".

- Ma kakva emotivna veza? Ona nije izlazila iz stana. Možda su se videli pet ili šest puta i ona me je u stvari, prevarila. Tog dana on ju je zvao 50 puta. Onda se pojavio sa prijateljem koga je predstavio kao inspektora, a koji mi je tražio prvo kao neko pravo da boravišta u tom stanu. Ona i ja nismo bili u dobrim odnosima neko vreme zbog novca, a i jednom kada sam bio pijan, tukao sam je. Optuženi je tog dana nogama udarao u vrata spavaće sobe i kada sam izašao došlo je do psovki. Udario sam ga pesnicom. Onda je on izvadio nož i počeo da maše preko nje koja je pokušala da nas razdvoji i kako je mahao, on me ubo. Ja zaista, u tom trenutku dok je mahao nisam video da on u rukama drži nož. Ustao sam i kada sam video da krv šiklja iz mene otrčao sam do Kliničkog centra koji je udaljen 300 metara. Pao sam tamo i morali su da mi daju morfijum - rekao je Beograđanin na sudu.

Nišlijka koja je starija od oba izabranika, bila je vrlo uznemirena na početku suđenja.

- Ušla sam u neki svet kome nisam pripadala i sada pokušavam da se vratim na normalan put. Sve se odigralo toliko brzo da se ne sećam detalja, ali znam da sam bila između njih dvojice... - rekla je Nišlijka. Sledeće ročište suđenja je zakazano za 26. oktobar kada bi zdravstveni veštaci trebali da iznesu svoje mišljenje.

