VLASNICA PSA KOJI JE IZUJEDAO SEDMORO U JAGODINI: Žao mi je zbog svega, mog Medu će uspavati a najbolji mi je prijatelj

Protiv Jagodinke Milene Doborosavljević (87) biće podneta krivična prijava zbog izazivanja opšte opasnosti nakon što je njen pas izujedao sedmoro prolaznika.

Reč je, naime, o njenom psu mešancu Medi koji je izašao iz dvorišta vlasnice i napao prolaznike.

Drama se odigrala u Kupreškoj ulici u jagodini u utorak naveče.

- Bilo je oko 20,00 časova kada se čuo lavež i graja na ulici. Izašao sam iz dvorišta i video psa Medu kako juriša na prolaznike. Neke žene su vrištale, jednu je uhvatio kroz trenerku za gležanj noge a tri-četiri su bežale. Druga žena je pokušavala da pobegne u automobil ali ju je Meda sustigao i ogrebao. To me je iznenadilo jer smo ga znali u komšiluku kao dobroćudnog sa kim su mogla i deca da se igraju. Uspeli smo nekako da ga uhvatimo a kasnije su došli šinteri i odveli ga - priča komšija M.R.

Iz azila juče su rekli da se pas normalno ponaša i da ni na koga ne nasrće a šta će biti dalje s njim trenutno nema odluke.

Prema kazivanju komšija dobroćudni Meda do sada nije nikog napadao. Imao je običaj kada dođu deca iz druge ulice i gađaju ga kamenicama da se zavuče ispod nekog auta i smao cvili. Ovog puta prema navodima komšija bio je u kontejneru.

Kažu da je neko pokušao da ga otera i tada je počeo horor jer se pas uplašio da će da ga tuku.

Da je bio doboroćudan potvrđuje i njegova vlasnica, starica Milena.

- Ja sam slabovida i preživela sam šlog pa se slabo krećem. Meda se iskrao dok sam razgovarala sa komšijom kraj kapije. Videla sam doduše i pustila da se istrči kao obično i ostavila kapiju da uđe u dvorište kada se vrati. Nisam mogla za njim ovako stara i nemoćna. Žao mi je što se to desilo na ulici, kako sam kasnije čula ali mi je žao i Mede. Uspavaće ga verovatno, a bio mi je najdraži prijatelj pošto živim sama. Bio je umiljat, mazio se i mahao repom. Igrala su se deca sa njim i ne znam šta mu je bilo i šta mene snađe da tako pobesni. Mora da ga je neko napao. Čuvao me je na neki način, a sada ispašatamo i on i ja. Bila je policija i kažu da ću da odgovaram zbog Mede - ispričala je baka Milena.

Policija je intervenisala po pozivu građana i pas je iste večeri smešten u azil.

Prema zvaničnom saopštenju policije Meda je napao sedma osoba. Srećom, posle intervencije u Hitnoj pomoći skoro svima su konstantovane samo ogrebotine, a jedna je osoba imala ujed na nozi zbog kojeg je moralo da se podvrgne kompletnom medicinskom tretmanu radi zaštite od posledica.

