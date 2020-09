Večeras oko 2 časa iza ponoći došlo je masovne tuče u Ulici Laze Telečkog ispred jednog od lokala, a tuča se nastavila i u Ulici Mite Ružića. Kako naš portal nezvanično saznaje, grupa mladića sukobila se sa osobljem jednog od lokala u ovoj ulici, ali nije poznato da li je lokal u to vreme bio otvoren. Nezvanično, jedna osoba zadobila je teške telesne povrede u vidu preloma ruke. Više detalja biće poznato nakon izveštaja nadležnih

A post shared by NS Uživo (@nsuzivo.rs) on Sep 23, 2020 at 6:27pm PDT