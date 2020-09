SUĐENJE LAZI BOMBAŠU: Rat u sudnici - klali se i mokrili pred sudijom, a sada zahtevaju izuzeće dvoje delioca pravde

Na suđenju „valjevskoj grupi“, čiji se pripadnici između ostalog terete za ubistvo boksera Željka Đedovića (30) i iznude, advokat prvooptuženog Milana Lazarevića, zvanog Laza Bombaš, zatražio je izuzeće sudije Specjalnog suda Svetlane Aleksić i predsednika beogradskog Višeg suda Aleksandra Stepanovića! Na početku suđenja, advokat Nikola Jovanović obavestio je veće da je Vrhovnom kasacionom sudu podneo zahtev za izuzeće, ali da o tome još nije odlučeno.

- Međutim, sudija je to ignorisala. Tražili smo izuzeće sudije Aleksić jer nam nije dozvoljeno fotografisanje i kopiranje predmeta, a Stepanovića jer je ignorisao moje zahteve za pristup informacijama od javnog značaja. Međutim, poverenik je naložio da mi ih dostavi, što pokazuje da je Stepanović pristrasan - rekao je za „Alo!“ Lazarevićev advokat Nikola Jovanović.

Bez obzira na zahteve za izuzeće veća, suđenje je nastavljeno saslušanjem optuženog Marka Miličkovića. On je na suđenju negirao iznudu i zločinačko udruživanje.

Isto veće je osudilo Darka Šarića na višegodišnju robiju, ali je on uložio žalbu, o kojoj treba uskoro da odluči Apelacioni sud.

Tročlanim sudsko veće čine sudija Siniša Petrović (doveden u Specijalni sud iz Novog Pazara), Svetlana Aleksić, koja je zamenik predsednika Višeg suda Aleksandra Stepanovića, kao i sudija Dragomir Gerasimović.

Lazi Bombašu se sudi 11 godina. U pritvoru Centralnog zatvora u Beogradu proveo je sedam godina, a još dve godine u kućnom pritvoru.

Lazarević je godinama bio na čelu agencije za obezbeđenje „Polito“ u Valjevu.

Ovo suđenje u poslednjh godinu dana obeležili su brojni incidenti, kada je Zoran Jeličić (51), pripadnik „valjevske grupe“, 20. novembra 2019. pokušao da se zakolje u sudnici Specijalnog suda. On je u ispovesti za „Alo!“ tada rekao da je hteo da se ubije zbog sudije Svetlane Aleksić i svedoka-saradnika Nebojša Joksovića Jokse (49), u procesu protiv Darka Šarića (49), kojeg ona štiti! On je tada naveo da je sudiji hteo da dokaže da iza ubistva bivšeg boksera Željka Đedovića (30) stoji Joksa, a ne on.

Zoran Jeličić je, potom, u februaru, ponovo prostovao zbog načina na koji se vodi proces, pa se pomokrio na sred boksa za optužene!

Revoltiran što mu sudija nije dozvoljavala u tri navrata da ode u toalet, on je u punoj sudnici spustio pantalone i okrenut sudskom veću izvršio malu nuždu.

Suđenje se nastavlja u oktobru.

(Kurir.rs/Alo,D.Ćuruvija)

