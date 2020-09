ESKADRON SMRTI: Ista četvorka likvidirala škaljarce u Atini i na Krfu! Kiša metaka kao potpis

Grčki istražitelji prikupili su dokaze koji ukazuju da su četvorica muškaraca koja su ubila vođu škaljarskog klana Igora Dedovića i njegovog saradnika Stevana Stamatovića u januaru u Atini u julu likvidirala i Alana Kožara i Damira Hadžića na Krfu!

Likvidirani Damir Hadžić i Alan Kožar foto: Privatna Arhiva

Kako prenose grčki mediji, tokom istrage je utvrđeno da je u Kožara i Hadžića pucano iz četiri oružja, na osnovu čega je zaključeno da su automobil u kom su bili ispred vile, gde su boravili na tom ostrvu, okružile četiri osobe i istovremeno otvorile vatru.

Identičan recept

- Dedović i Stamatović ubijeni su u restoranu na periferiji Atine, dok su sedeli sa suprugama i decom. U restoran su ušla četiri muškarca, obučena u crno, opkolila njihov sto i zapucala. Njih su snimile sigurnosne kamere i na snimku se jasno vidi kako hladnokrvno ubijaju „škaljarce“. Na gotovo identičan način su nekoliko meseci kasnije na Krfu ubijeni i njihovi saradnici iz istog klana, Kožar i Hadžić, što istražitelje dovodi do zaključka da je velika mogućnost da su ubice isti ljudi - prenose grčki mediji i dodaju da su i kamere na Krfu snimile atentatore i da se radi na njihovoj identifikaciji.

Egzekucija u restoranu Stamatović i Dedović foto: Screenshot, Privatna Arhiva

Osim što su u oba ubistva učestvovale četiri osobe, oni podsećaju da je tokom likvidacije u Atini ispaljeno 30 metaka, a na Krfu 25.

- Interesantno je i da su tokom istrage prvog ubistva u restoranu istražitelji pronašli čak pet luksuznih stanova koje su koristili Dedović i Stamatović. Na osnovu otisaka i pronađenih DNK tragova, utvrđeno je da je u najmanje dva stana boravio i Hadžić - otkrili su oni.

Bili u kontaktu

Da li je Hadžić boravio u Atini i u vreme ubistva dvojice prijatelja, oni zasad ne mogu sa sigurnošću da tvrde, ali se veruje da je tada pukom srećom izbegao ubistvo, pošto su Dedović i Stamatović otišli na „oproštajnu večeru“ s porodicama, one su sutradan trebalo da se vrate u Crnu Goru. - Nema sumnje da je bio u kontaktu s njima do poslednjeg trenutka, ali se još uvek sa sigurnošću ne zna da li je u vreme ubistva bio u Atini, kao i gde se kretao posle brutalne likvidacije u restoranu. Sumnja se da je boravio na relaciji Mikonos-Krf. Sa sigurnošću se može reći da je vilu na Krfu iznajmio krajem juna i to na period od tri meseca - preneli su oni.

DEDOVIĆ SARADNICIMA Svi će kupovati naš kokain! Prema informacijama grčkih medija, Igor Dedović je posle hapšenja Jovana Vukotića u Turskoj i njegovog izručenja Srbiji postao apsolutni vođa škaljarskog klana. - Svi u Evropi će kupiti naš kokain i Pirej će postati naša luka - rekao je navodno Dedović svojim saradnicima, tvrde grčki mediji.

