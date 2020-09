ALBANAC ME OTROVAO RAKIJOM, ZBOG NJEGA SAM OSLEPEO! Jeziva ispovest Srbina koji je zbog jedne čašice jedva ostao živ

"Popio sam jednu čašicu rakije uz jutarnju kafu. Odmah sam osetio da nešto nije u redu. Počela je mučnina, jedva sam dolazio do daha. Gušio sam se. To me je oborilo s nogu. Vid je počeo da mi se muti. Koji minut kasnije počela je borba za život. Preživeo sam, ali sam oslepeo", kaže Ivan Vasić (45) iz Gračanice.

Strašna je Ivanova ispovest. Zbog rakije je izgubio vid, ali od istog tog pića ljudi su čak i umirali.

Podsetimo, od posledica konzumiranja rakije, koju je prodavao Albanac iz Orahovca, otrovalo se sedam osoba, od kojih je čak petoro preminulo.

"Nikada nisam mnogo pio alkohol, voleo sam uz jutarnju kafu da popijem po jednu ili dve čašice. Tako je bilo i tog 8. juna. Ta čašica me je zamalo koštala glave. Zbog otrova koji sam popio ostao sam potpuno slep. Teško je, mnogo teško", rekao je Ivan za Informer.

Njemu najteže pada to što ne može da gleda svoje dve ćerke Janu (4) i Lenu (6) kako rastu.

"Ne mogu ni sa decom da se poigram. Borim se nekako da izađem iz ove situacije, lekari iz Rusije su nas ohrabrili kada su rekli da postoji šansa da povratim vid. Da bih opet progledao, moraću na operacije u Rusiji. Procenjeno je da mi treba oko 30.000 evra. Moraću najmanje pet puta da se operišem, a svaka operacija košta pet i po hiljada evra", priča Ivan.

Vasići taj novac nemaju. Mali deo su uspeli da sakupe. Bile su akcije po gradu, dobri ljudi su donirali koliko su mogli.

Kosovska policija sredinom juna uhapsila je Albanca iz Orahovca koji je prodavao neispravnu rakiju na Kosovu i Metohiji. Cena od jednog evra po litru mnoge je privukla. Kako saznajemo, ubrzo po saslušanju prodavac rakije je pušten na slobodu.

"Na tim flašama nije bilo nikakvih nalepnica i sada je to navodno razlog zbog kojeg ne mogu da ga tuže. Žao mi je ljudi koji su se otrovali i preminuli. Bog me je pogledao pa sam ostao živ", navodi on.

Vasić bi početkom oktobra trebalo da ide u Rusiju na prvi hirurški zahvat. Do ove nesreće radio je na benzinskoj pumpi. Vreme provodi u bolnicama i kod kuće.

"Veliku podršku imam od porodice. Ne mogu da prihvatim da ih više nikada neću videti, zato se borim. Verujem da ću uspeti, uz pomoć humanih ljudi, da obezbedim sredstva za operacije" govori Ivan.

Gradonačelnik Gračanice Srđan Popović kazao je da je lokalna samouprava uz Ivana i da će pomoći u skladu sa svojim mogućnostima. On očekuje da će pomoći i građani.

"Bogu hvala što postoji nada da se Ivanu povrati vid. Na svima nama je da mu pomognemo da prikupi novac", kazao je Popović.

Trovač na slobodi Identitet Albanca koji je otrovanu rakiju prodavao u srpskim sredinama na KiM otkriven je zahvaljujući broju koji je pronađen u telefonu jednog preminulog. - Policija je pronašla broj mobilnog telefona koji je sačuvan pod imenom "rakija i vino Orahovac". To je istražne organe dovelo do osumnjičenog koji je građanima prodavao otrovnu rakiju - kazao je Avni Zahiti, zvaničnik policije u Vučitrnu. Međutim, odlukom sudije osumnjičeni je pušten na slobodu.

(Kurir.rs/Informer)

