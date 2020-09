UŽAS! ISPOVEST MLADIĆA KOGA SU PRETUKLA I SILOVALA DVOJICA: Tri sata su se iživljavali, molio sam ih da me ne ubiju!

M. N. me u ponedeljak presreo na ulici oko 23 sata. Uhvatio me pod ruku i na silu odveo u sobu. Sa njim je bio i neki dečko koji ima čiroki frizuru. Kasnije sam saznao da je to N. M.

Više od tri sata su me mučili. Udarali su me pesnicama, šipkom, šutirali me, terali da ih oralno zadovoljavam, a taj sa čirokanom me je na kraju i silovao. Molio sam boga i njih da me ne ubiju.

Ovim rečima za Kurir počinje ispovest Slobodan Popov (19), koga su, kako se sumnja, M.N. (21) i N. M. (21) pretukli i silovali u jednoj od soba napuštene vojne zgrade u Beloj Crkvi.

Plakao i dozivao pomoć

Nesrećni mladić kaže da nije tačno da je on dobrovoljno otišao u sobu strave. - Čim su me uveli, počeli su da se iživljavaju, iako sam ih molio da prestanu. Plakao sam i dozivao pomoć, ali me niko nije čuo od preglasne muzike koju su pustili. Dok su me tukli i silovali, pušili su marihuanu i pili pivo. Terali su i mene, ali ja nisam hteo. Samo sam ih molio da mi daju vodu, jer sam bio žedan, a oni su se pomokrili u flašu i dali mi da popijem, da bi napravili foru - prepričava strahotu kroz koju je prošao nesrećni mladić.

Slobodan kaže da trpi jake bolove u grudima, a primećuje se i da otežano govori. - N. M. mi je držao šrafciger na vratu i terao me da oralno zadovoljim ovog drugog. Bilo mi je muka i kada sam odbio, usledile su žestoke batine. U jednom trenutku sam pao na pod, a N. M. je zamahnuo nogom da me šutne u glavu. Postavio sam ruku da se zaštitim i tada mi je slomio dva prsta - priča žrtva nezapamćenog zlostavljanja.

Motiv nejasan

Kako kaže, njemu se činilo da mučenje traje čitavu večnost, a kasnije je shvatio da je bio u sobi strave puna tri sata. - Dok su me zlostavljali, vikali su da do jutra neću biti živ, psovali su mi majku, koja je inače u bolnici. U jednom trenutku sam čuo M. N. kako razgovara telefonom, a osoba s kojom je pričao je rekla: "Nije to taj dečko" - kaže Slobodan i napominje da ne zna zbog čega je unakažen: - Ili su me pomešali s nekim, ili je to M. N. uradio zbog moje drugarice, u koju je zaljubljen, a ona njega ne želi ni da vidi. Ja njima ništa nažao nisam učinio.

Strašno Izbacili ga kroz prozor Žrtva kaže da su ga M. N. i N. M., koji su u utorak uhapšeni zbog sumnje da su pretukli i silovali mladića, na kraju izbacili kroz prozor. - Srećom, pao sam na noge, nekako se odvukao do kuće i s tatom otišao kod lekara. Sve me je bolelo, a iz uva mi je išla krv. Tamo su me pitali šta se desilo, objasnio sam i oni su zvali policiju - kaže Slobodan.

