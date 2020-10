UŽAS KOD NIŠA! MAJKA DEČAKA (7): Dovela sam sina da vidi Srbiju, а rođak (16) ga je odveo u štalu i SILOVAO! ČITAJTE U KURIRU

Došla sam sa sedmogodišnjim sinom na odmor u Srbiju, da vidimo rodni kraj, a prošli smo kroz pakao.

U šoku sam, moje dete bilo je žrtva seksualnog zlostavljanja, i to od dečaka starog 16 godina, daljeg muževljevog rođaka! Slučaj sam prijavila policiji i prvim avionom vratili smo se u Švajcarsku.

Ovako za Kurir priča žena (ime i prezime poznato redakciji) koja je rodom iz okoline Niša. Kako saznajemo, sumnja se da je isti dečak zlostavljao još jednog maloletnika starog devet godina!

Majka sedmogodišnjaka je sa sinom došla iz Švajcarske početkom jula ove godine i, kako kaže za Kurir, „kod sina je tokom boravka u selu kod muževljeve rodbine primetila poremećaj, nervozu i neuobičajeno ponašanje“. Žrtva još jedan dečak

- Potom sam saznala gorku istinu o rođaku koji potiče iz muževljeve familije. Nisam shvatala u početku o čemu se radi. Muž je bio u Švajcarskoj, a ja sam došla sa sinom da upozna Srbiju, da vidi rođake. On je ubrzo po dolasku postao nervozan i vršio je veliku nuždu u gaće. To mi je bilo potpuno neobično, majka na sve pomisli, pa i na promenu sredine, drugačiju hranu - priča ova očajna žena kroz suze i dodaje: - Onda su do mene došle strašne vesti. Taj momak je, dok smo bili tamo, odvodio mog sina u štalu ili, kako bih rekla, to je neka vrsta ostave, gde mu je gurao prste u zadnjicu, mahao je svojim polnim organom i šta je već sve radio. Strah me je i da pomislim na sve to, a ne i da kažem. Otišla sam u policiju 31. jula i sve prijavila. Nakon toga sam sela na avion i odvela dete za Švajcarsku.

Kurir / Marko Smiljković, Jelena Rafailović

