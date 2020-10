STAN STRAVE I UŽASA NADOMAK BEOGRADA: Otkriveno zašto je sin jeo mrtvog oca! Ovo su jezivi detalji horora iz Glogonjskog rita

Muškarac D. M. (39) iz Glogonjskog rita kod Beograda odveden je u bolnicu, nakon što je, kako se sumnja, danima jeo meso mrtvog oca Aleksandra, koji je najverovatnije preminuo prirodnom smrću. Horor je otkriven u petak, kada su komšije počele da osećaju nesnosan smrad iz stana na drugom spratu zgrade.

Telo se raspadalo

- Komšije su tada shvatile da Aleksandra danima nisu videle. Pozvali su policiju, a kada su obili vrata, svi su se zaprepastili. Telo u poodmakloj fazi raspadanja bilo je na krevetu, a D. M., koji je inače psihički bolestan, bio je sakriven iza nameštaja. Policajci su pokušali da pričaju s njim, ali on je samo umeo da kaže kako se zove i sve vreme je ponavljao: "Pet dana nisam jeo, nisam imao šta" - kaže izvor i dodaje:

stan u kome se tragedija dogodila foto: Jelena Ivić

- Sumnja se da je on, usled gladi i bolesti, otkidao delove tela preminulog oca i da je to jeo. On je najpre prevezen na Infektivnu kliniku, a lečenje će najverovatnije nastaviti u psihijatrijskoj ustanovi. Meštani Glogonjskog rita kažu da su čuli priče da je na telu pokojnika bilo ugriza. - D. M. je bio bolestan, ako je i jeo oca, to je uradio jer nije znao šta čini. Nesrećnik je verovatno bio izgladneo, a nije znao da izađe iz stana. Čuli smo da je kidao delove stomaka s leša - kaže šokirani meštanin.

komšinica Draga pokazuje zgradu u kojoj su otac i sin živeli foto: Jelena Ivić

Komšije iz zgrade kažu da je stan oca i sina prljav i pun smeća.

- Ta porodica je živela u izuzetno lošim uslovima, nismo obraćali pažnju na neprijatan miris, jer se iz njihovog stana uvek osećalo, a i oni se nisu mogli pohvaliti higijenom - priča komšinica Draga.

Bilo i nasilja

Komšije dodaju i da su godinama pokušavale da pomognu ocu i sinu.

- D. M. je izlazio napolje tri puta godišnje. To kako su oni izgledali je jezivo! Sin je imao dugu kosu i bradu, a nokti su mu bili dugački bar 15 centimetara. Virio je kroz prozor, držeći se rukama za štok. Pozivali smo nadležne više puta, molili da im se pomogne - pričaju komšije i dodaju:

- Aleksandar je često jeo ispred zgrade, sakriven u parkiću, a pitamo se da li je sinu i davao da jede.

Nisu se ni kupali. Kako dodaju, u toj porodici bilo je i nasilja.

- Suprug je jednom morao da reaguje, jer nije mogao više da gleda kako se međusobno tuku. Tada je Aleksandru oteo motku kojom je udarao sina - priča komšinica.

Živeli sami: Bio obrazovan Stanari zgrade kažu da su se Aleksandar i njegov sin doselili tu pre nekoliko godina. - On je pričao da je visokoobrazovan, stručnjak za mašinstvo i da ima veliku penziju. Sin mu je, nažalost, još kao dete psihički oboleo. Navodno, Aleksandar je imao ženu, ali ih je ona odavno napustila - kažu komšije.

