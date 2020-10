PEDOFILIJA U SURDULICI! MANIJAK: Fudbalski trener i sin profesora pozivao dečaka da se igraju polnim organom?

Trener mlađih kategorija jednog fudbalskog kluba iz Surdulice A. F. (36) uhapšen je i određeno mu je zadržavanje do 48 sati, nakon što ga je otac dečaka (13) prijavio policiji za seksualno uznemiravanje njegovog sina, koji igra fudbal u pomenutom klubu.

Neprikladne poruke

Kako saznajemo, sumnja se da je trener dečaku slao neprimerene poruke, u kojima ga je navodno pozivao na seks, a proverava se i da li su i drugi dečaci iz kluba bili na meti osumnjičenog. - Nakon hapšenja od A. F. je oduzet mobilni telefon, kao i računar. Postoje neke indicije da je on posedovao i video-klipove na kojima su mališani. Tek treba da se utvrdi da li je klipove sam snimao ili je to zabranjen sadržaj sa interneta, koji je nastao iskorišćavanjem maloletnika u pornografske svrhe. Uređaji zaplenjeni od uhapšenog biće poslati na veštačenje - kaže izvor i dodaje da se A. F. najpre sumnjičio za seksualno uznemiravanje maloletnika, ali da je ubrzo nakon hapšenja delo prekvalifikovano u nedozvoljene polne radnje. - Navodno se sumnja da je on pipkao dvojicu dečaka - kaže izvor iz istrage. Slučaj pedofilije otkriven je kad se dečak (13) požalio ocu da mu trener šalje neprikladne poruke, koje mu ne prijaju.

Klub osuđuje Trener suspendovan Sportski direktor kluba iz Surdulice osudio je hapšenje njihovog trenera. - Odmah nakon što nas je policija obavestila o slučaju, trener je suspendovan, a iz kluba su osudili ponašanje trenera, koji je važio za uglednog sportistu - izjavio je D. G.

- Poruke koje je A. F. navodno slao detetu su neprimerene sadržine. U nekima je pominjao polni organ i čak pozivao dečaka "da se igraju polnim organom". Takođe, govorio im je da ostanu posle treninga u svlačionici i da se kupaju zajedno, pozivao ga da idu kod njega u stan ili da se voze kolima, a pričao je i da želi da ga masira - kaže sagovornik iz istrage.

Zaprepašćeni

A. F. je, inače, iz Vladičinog Hana i potiče iz ugledne porodice. - Njegov otac je profesor u penziji i važe za dobru porodicu. Svi su zaprepašćeni zbog hapšenja. Inače, on je i politički angažovan, odbornik je u SO Vladičin Han - kaže izvor i dodaje da A. F. nema dosije i da ranije nije hapšen niti sumnjičen ni za jedno krivično delo.

Branio se posle hapšenja Ja se tako šalim s decom Prema rečima našeg izvora, A. F. je, nakon hapšenja, u policiji negirao krivično delo za koje se sumnjiči. - On je rekao da nije uznemiravao dečaka, a da su poruke koje je slao zapravo šala, jer se on inače tako šali s decom koju trenira - kaže izvor.

Međutim, prema rečima sagovornika Kurira, gradom su kružile priče da se A. F. čudno ponaša. - Recimo, nikad nije viđan u društvu devojaka - dodaje izvor.

(Kurir.rs / D. Marinković - J.Ivić)

