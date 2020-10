MAJKA IZ NOVOG BEOGRADA SASLUŠANA U TREĆEM TUŽILAŠTVU: Predložen pritvor zbog nasilja prema detetu

Treće osnovno tužilaštvo predložilo je pritvor do 30 dana za osumnjičenu S. S. (21) koja je po nalogu ovog tužilaštva uhapšena u utorak zbog sumnje da je izvršila krivično delo nasilje u porodici i zapuštanje i zlostavljanje maoletnog lica.

- Nakon saslušanja osumnjičene, od strane tužilaštva predloženo je određivanje pritvora u trajanju do 30 dana, s obzirom na to da je za krivično delo zaprećena kazna zatvora preko pet godina, sa elementima nasilja, a način izvršenja krivičnog dela je doveo do uznemirenja javnosti koje može uticati na nesmetanog i pravičnog vođenja krvičnog postupka - rečeno je za Kurir.

Podsetimo S. S. su snimile kamere na Novom Beogradu kako svoje sedmomesečno dete prebacuje iz ruke u ruku kao lutku. Šokantni snimak pojavio se pre nekoliko dana, policija i tužilaštvo su je brzo identifikovali i priveli. Na video materijalu se vidi S. S. koja prosi i baca dete, a sa sobom je vodila i stariju decu.

(Kurir.rs/J. S./ foto Printscreen)

Kurir