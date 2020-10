PRVE SLIKE S MESTA TRAGEDIJE U NIŠU: Težak prizor na stazi kod zgrade, Mladen mislio da može da pobegne, evo odakle je skočio

policijska patrola pozvonila mu na vrata, on se dao u beg

NIŠ - Mladen M.(37) iz Niša skočio je sinoć sa četvrtog sprata u kom stanuje kada mu je policijska patrola zazvonila na vrata.

On se uspaničio da će mu naći smotuljak, najvertovatnije s marihuanom, u stanu i onda je kroz mali prozor iz kupatila koji gleda na severnu stranu, skočio sa desetak metara visine na beton i ostao na licu mesta mrtav.

foto: M.S.

Ovo je nezapamćen slučaj u Nišu, a istraga će pokazati da li je bio pod nekim opijatima jer je nemoguće da iko zdravog razuma pomisli da na taj način može da pobegne. Policijska patrola je navodno došla s nalogom za izdržavanje zatvorske kazne. Kako je preneto ranije, on je pre skoka navodno bacio kesicu marihuane kroz prozor.

- Zatečeno je telo muškarca sinoć oko 21 sat u Dimitrovgradskoj ulici u Nišu. Utvrđuju se sve činjenice i okolnosti ovog događaja. O slučaju je obavešteno Više javno tužilaštvo - potvrđeno nam je u niškoj policiji.

foto: M.S.

Komšije su potpuno ostale u šoku sinoć, ali i danas gde je veća mrlja Mladenove krvi prekrivena crnim najlonom.

- Moj muž je otvorio i ja sam videla policiju na stepenicama gde užurbano trče stepenicama. Telo komšije je bilo tu do ponoći. Verovatno nije hteo opet da se nađe iza rešetaka. On nije problematičan mladić bio, korektan komšija, uvek se javi... Živeo je s majkom, nikada žurke ili buka se nije čula iz tog stana, a zaista nam je nemoguće da se to dogodilo - kaže jedna od prvih komšinica S.A. na vratima pokojnog Mladena nam niko nije otvorio.

Više javno tužilaštvo će utvrditi detalje ovog nezapamćenog slučaja u Nišu.

foto: M.S.

Policijska patrola je navodno došla s nalogom za izdržavanje zatvorske kazne. Prema prvim i nezvaničnim informacijama, policija mu je zazvonila na vrata, a on je pomislio da može da pobegne tako da je prema nezvaničnim navodima prvo bacio nekakav smotuljak kroz prozor, a onda skočio u smrt.

foto: M.S.

