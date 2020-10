TETKA OJADILA NAJBLIŽE ROĐAKE Godinama se pretvarala da je monah Dragutin pa im skidanje prokletstva naplatila 100.000 evra?

Petočlana porodica iz Kragujevca navodno je bila žrtva tetke B. D. koja im je, kako se sumnja, lažno se predstavljajući kao duhovnik Dragutin Jovanović, za dve i po godine na prevaru izvukla više od 100.000 evra.

Od tog novca kupila je stan na Vračaru u Beogradu. Zbog ovog najtežeg oblika prevare B. D. je optužena i protiv nje je pre mesec dana započeo krivični postupak pred Osnovnim sudom u Kragujevcu.

B. D. je inače sestra od rođenog strica supruge i majke u oštećenoj porodici S. D. sa kojom su bili izuzetno bliski i bezgranično joj verovali.

Advokat Ana Petričević, punomoćnih oštećenih, kaže da je B. D. duhovnika Dragutina Jovanovića počela da im pominje još 2010. kao vidovnjaka i duhovnika u manastiru Divostin koji joj mnogo pomaže.

- Kad joj 2014. jedna ćerka nikako nije mogla da položi ispit na fakultetu B. D. je rođaki predložila da kontaktiraju sa Dragutinom i da se pozovu na nju. Objasnila im je da on isključivo komunicira preko SMS-a da mu ne bi oduzimali energiju. Oni su početkom 2015. svi počeli da se dopisuju sa njim, jer su imali problema i s obzirom na to da je on znao sve detalje iz njihove prošlosti, poverovali su da je stvarno vidovit - priča Ana Petričević.

U početku, dodaje advokatica, za savete nije tražio novac, već tek u novembru 2015. U porukama im je govorio da to nisu uplate za njega, već za crkvu, zamenu oltara, manastire na Svetoj Gori kako bi se "oprali gresi".

- Dragutin se dopisivao sa svima i ubedio ih je da ne govore jedni drugima šta pričaju sa njim, jer onda neće biti efekta. Svi su poštovali to pravilo. Kad je tražio, slali su mu novac postnetom na ime njegove saradnice I. M. To je inače bila kućna pomoćnica B. D. koju je ona, kako se sumnja, izmanipulisala da joj podiže te uplate. Sredinom 2017. godine, Dragutin im je rekao da B. D. ima rak pankreasa i da joj hitno uplate novac za lečenje ili će ona umreti. Ljudi su podigli kredit - priča advokatica.

Prema njenim rečima, novac je uvek tražen sa velikom hitnošću, a oštećeni su dizali kredite i pozajmljivali pare.

Vremenom su počeli da sumnjaju, a jednog dana ih je pozvala B. V. iz Beograda koja je oštećena na isti način. Ona je prva shvatila prevaru i podnela krivičnu prijavu, a policija je otkrila da iza Dragutina stoji B. D. i u pretresu stana zaplenila telefon sa svim porukama. B. D. je znala sve oštećene, pa i članove porodice D. Međutim, pošto im je tetka rekla da će ih zvati devojka i da joj ne veruju, oni je nisu ni saslušali, već su joj spustili slušalicu.

Budući da je tetka u tom periodu "imala rak", a dugo je odbijala da je vide u takvom stanju, iznenadili su je jedan dan u kući i videli da ne izgleda bolesno. Otišli su u manastir Divostin i saznali da tamo nema nikakvog Dragutina. Tada se sve razotkrilo pa su protiv tetke podneli krivičnu prijavu.

Skidanje prokletstva

Oštećena ćerka S. D. je tužilaštvu ispričala kako joj je rečeno da će novac koji uplaćuju biti dat Svetoj Gori gde će biti pročišćen od prokletstva, pa će im se onda vratiti. U suprotnom će joj sestra umreti, brat se razboleti, a roditelji razvesti.

Otac porodice je naveo da mu je duhovnik Dragutin rekao da je na njihovu porodicu bačeno prokletstvo sa ženske strane, a kasnije i sa njegove.

Jednom je tražio da uplati 150.000 dinara, ali da te pare uzme od svog oca, jer je greh veliki i potiče od njega.

