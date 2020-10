ZBOG FATALNE MILICE MILANOVČANI SE HVATAJU ZA GLAVU: Milica je ljudima je na pravdi Boga ugrozila i živote i brakove!

Ova žena podnela je više od 300 prijava protiv državnih službenika iz Milanovca i Čačka u poslednje tri godine, praktično protiv svakog ko joj se nije svideo ili joj se zamerio, a čak 30 poznanika lažno je optužila da su je tukli i silovali!

Iako su sve ove prijave neosnovane ili lažne, policajci i tužioci su po sili zakona morali da se bave njima, pa su izgubili ogromno vreme i trud zbog suludog Miličinog hira da ih zatrpava poslom. To što je protiv nje podneto nekoliko krivičnih prijava zbog lažnog prijavljivanja kao da je ne dotiče.

Kako nam je potvrđeno u policiji, Milica je samo u septembru protiv raznih ljudi podnela novih 20 prijava, koje tek treba da se zavode i da se po njima postupa.

- U istoriji policije ovog dela Srbije ne pamtimo ovakav slučaj! U Gornjem Milanovcu gotovo da ne postoji policajac, sudija ili tužilac kom ona nije našla neku zamerku, koja je okončana krivičnom prijavom. Ipak, najgore su prošli njeni prijatelji i poznanici koje je optužila za silovanje, jer im je na pravdi Boga ugrozila i život i brak - priča naš izvor.

Jedan od Miličinih poznanika iz Čačka, koji je zbog nje bio uhapšen, brecnuo se kao da ga je grom udario kad smo ga upitali za nju.

- Molim vas da me ništa ne pitate o toj ženi! - rekao je on, ali na insistiranje novinara Informera pristao je da ukratko kaže šta je doživeo:

- Video sam je samo jedanput u životu, na par minuta, i to u restoranu u kom sam pio pivo sa njenim tadašnjim mužem. Kada je stigla prijava da sam je silovao, umalo me infarkt nije ubio! Policija me je ispitivala, prošao sam agoniju, ni kriv ni dužan... Naravno, za tu prijavu je saznala i moja žena, jedva sam spasio brak...

Fudbalski sudija, student, novinar... Milica P. na društvenim mrežama ima brojnu publiku koja pomno prati svaki njen okršaj sa državnim činovnicima. Na svojim profilima se predstavlja kao fudbalski sudija, student prava, novinar, medicinski radnik, poljoprivredni tehničar, aktivista za zaštitu životinja...

U čačanskoj policiji objašnjavaju da nijedna Miličina prijava za silovanje nije dokazana. Ona nikada, ni u jednom slučaju nije priložila nalaz ginekologa niti bilo koji drugi materijalni dokaz koji bi potkrepio njene tvrdnje.

Inače, Milica je zbog navodnog maltretiranja, silovanja i zlostavljanja prijavila brojne policajce u Milanovcu i Čačku i mnogi od tih postupaka su još u toku. Na meti prijava su bili i lekari, socijalni radnici, a njima je zamerila maltretiranje, zlostavljanje i slično.

U Višem tužilaštvu u Čačku potvrdili su nam da Miličinih prijava ima na stotine. U Gornjem Milanovcu takođe, s tim što tužilaštvo u ovom gradu priprema krivičnu prijavu protiv nje za lažno prijavljivanje. Međutim, pre toga mora se rešiti i slučaj "silovanja" načelnika policije, jer je i on na Miličinom spisku tuženih.

