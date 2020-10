ŠOK! EVO ŠTA SU BRANKU BERČEKU NUDILI POLITIČARI: Majka osuđenog za atentate na Stambolića i Draškovića otrkiva PRLJAVE DILOVE

Majka bivšeg pripadnika Jedinice za specijalne operacije (JSO) Branka Berčeka (43), koji je osuđen na ukupno 40 godina zatvora zbog ubistva Ivana Stambolića i atentata na Vuka Draškovića u Budvi, kaže da je njen sin u zatvoru 17 i po godina, od 2007. je u požarevačkoj „Zabeli“. Ona ekskluzivno otkriva da su političari DOS-a njenom sinu svojevremeno nudili dilove ako prihvati krivicu za ova krivična dela i obećavali mu slobodu i drugi identitet.

- Nudili su mu da preuzme krivicu za oba dela, ali on nije hteo. Mnogi su pokušali da se dogovore s njim, ali je on rekao: „Ja ću da robijam svih 40 godina ako treba, ali neću nikoga nevinog da optužim!“ Čak je jedan političar DOS-a došao nenajavljeno u njegovu ćeliju u „Zabeli“ i bili su skoro sat vremena zaključani. Branko se iznenadio, nije znao šta hoće od njega. Pretpostavljam da je taj čovek imao mrlju na sebi i da je hteo da to Branko preuzme na sebe. Za vreme „Sablje“ 2003, vezali su ga za stolicu, pustili su mu video-snimak sivog „audija“ koji je sejao smrt po Beogradu i rekli: „Ako ne prihvatiš krivicu da si ubio Stambolića, objavićemo da si ti vozač!“ Potom su mu tužioci 2003. nudili dil za Stambolića i Budvu, da bude zaštićeni svedok u zamenu za slobodu i drugi identitet. Nije hteo i zbog tog su ga optužili - priča Berčekova majka „Alo!“ i dodaje da je bilo i opstrukcija.

- Vršen je pritisak na sudije koji su poklekli. Vlada Zorana Živkovića je pretila da će sedam puta da padne, ako se oni ne osude. Jedino je sudija Milena Inić Drecun, koja je bila predsednik veća, odbila da glasa, ne zbog toga što smatra da moj sin nije kriv, već zato što nije bilo dokaza. Ima mnogo šupljina oko toga gde su nađene kosti Ivana Stambolića. Tražili smo iskaz Ljubiše Buhe Čumeta jer je rekao da je Stambolić ubijen na Avali, dok su kosti nađene na Fruškoj gori! Svedok saradnik Nenad Šare zvani Škene nije bio tamo, jer čovek koji je tamo doveden rekao je da ga je strah za decu, a Škene ih nema! U JSO su pre tog skupljali pare da bi Škenetova žena mogla da ode na veštačku oplodnju. Koliko sam ja saznala, na uviđaju je bio njegov brat. Zbog toga Škenetov brat nije hteo da skine fantomku - navodi Dragica, koja živi u Loznici.

Berčekova majka ističe da njen sin nije učestvovao ni u jednom zločinu.

- Da je neko hteo da ubije Vuka Draškovića, ubio bi ga sa ta dva metra razdaljine! Moj sin je bio u Loznici kada je Stambolić nestao, s mojim bratom je gledao TV. Branko je 25. avgusta kupio sestri trenerku, koju je hteo da joj pokloni narednog dana, 26. avgusta, za rođendan. Tražili smo novo suđenje, ali je to odbijeno - kaže Dragica za „Alo!“ i ističe da ne zna zašto neće da obnove proces i dokažu ko je pravi počinilac.

- Nađena je nulta krvna krupa počinioca ubistva Ivana Stambolića, a Branko ima AB. Kada smo tražili od suda da se izvadi krv mom sinu, on je rekao: „To je zrno peska u moru, to nije dokaz“, dok je to u celom svetu neoboriv dokaz. Obraćala sam se svima. Angažovali smo čuvenog doktora da uradi veštačenje tela Stambolića, da vidi da li je ubijen na Fruškoj gori i gde je primarna, a gde sekundarna grobnica. Obraćali smo se i Strazburu, ali uzalud! Rešeni smo da isteramo pravdu i ne odustajemo - poručuje Dragica na kraju.

Dragica kaže da se Branko u zatvoru aktivno bavi sportom.

- Dobro je, ekstra se oseća, trenira jer nema grižu savesti. Dosta trči, nekada pretrči i po 20 kilometara. Nije hteo cimere lopove. Ima najsređeniju sobu u Sedmom paviljonu, pravi je čistunac. Savladao je odlično engleski jezik. Posećuje ga bivša supruga, od koje se razveo 2011, ali su u korektnim odnosima. S njom ima ćerkicu od 13 i sina od 17 godina i oni ga često posećuju - kaže Dragica.

Ima koeficijent inteligencije 147

Branko je, prema rečima njegove majke, jako pametan.

- Ima koeficijent inteligencije 147. Društven je i elokventan. Služio je vojsku u antiterorističkoj jedinici i odmah posle otišao u JSO. Tri puta je za vreme rata pregazio Kosovo, uzduž i popreko. Bio je na Košarama. Tadašnji ministar policije Dušan ga je, zbog zasluga i kao jednog od najboljih u JSO, odlikovao zlatnikom 2002, a posle tri meseca ga strpao u zatvor! - dodaje majka Branka Berčeka.

